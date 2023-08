Hernandez de retour, Pogba et Kanté attendront

(Paris) Si le défenseur champion du monde 2018 Lucas Hernandez revient après neuf mois d’absence dans la liste de l’équipe de France dévoilée jeudi par Didier Deschamps, N’Golo Kanté et surtout Paul Pogba, qui sortent de saisons quasiment blanches, patienteront encore.

Emmanuel BARRANGUET Agence France-Presse

Avec le retour attendu du néo-Parisien, le sélectionneur a retenu un groupe sans surprise pour le match de qualification à l’Euro-2024 contre l’Irlande, le 7 septembre au Parc des Princes, et la rencontre amicale en Allemagne le 12.

L’aîné des frères Hernandez « est un footballeur de haut niveau, au tempérament de combattant. Il a fait une bonne préparation, il a retrouvé la compétition, c’est une très bonne chose pour le groupe France », a expliqué « DD ».

Le champion du monde 2018 s’était blessé lors du premier match des Bleus au Qatar, en novembre dernier contre l’Australie. Il n’a retrouvé la compétition qu’après son transfert au Paris Saint-Germain cet été.

En revanche, c’est trop tôt pour le retour de deux autres héros de la campagne de Russie. Paul Pogba, entre blessures et l’affaire de chantage de son frère Mathias, n’a joué que dix bouts de match la saison dernière, et N’Golo Kanté, lui aussi poursuivi par les blessures, seulement neuf.

Piqûre de rappel pour Koundé et Pavard

PHOTO FAYEZ NURELDINE, AGENCE FRANCE-PRESSE N’Golo Kanté

Kanté rejoue régulièrement dans son nouveau club d’Al-Ittihad, en Arabie saoudite, un championnat « de bon niveau, mais il sort d’une saison quasi blanche. Il reste sélectionnable à tout moment », assure le coach.

Pogba « a eu le bonheur de jouer 20 minutes, c’est un début par rapport à l’année dernière, blanche pour lui », a justifié Deschamps. « Je crois en lui et en sa capacité à retrouver son meilleur niveau, il a le mental et l’expérience, mais ça ne se fera pas en claquant des doigts. »

Deschamps a évoqué leur « statut ». « Ces joueurs, a-t-il dit, si j’ai à les appeler, c’est pour les avoir dans le même rôle qu’avant, pas un rôle diminué. »

Le sélectionneur a préféré la jeune garde au milieu de terrain, avec Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga autour d’Adrien Rabiot et du « patron », Antoine Griezmann, qui a joué les 78 derniers matchs des Bleus.

« Pour ce rassemblement, j’ai pris l’option de confirmer les plus jeunes qui ont répondu aux attentes du très haut niveau » a détaillé Deschamps au sujet des milieux de terrain.

Il a aussi adressé une piqûre de rappel à Benjamin Pavard et Jules Koundé, défenseurs centraux retenus pour jouer sur les côtés.

« Jules le sait, comme Benjamin, quand je les appelle en équipe de France, c’est d’abord pour être latéral droit ». Et s’ils ne l’acceptaient plus ? « Je réfléchirais », répond Deschamps. « Latéral, ce n’est pas le poste le plus fourni ; dans l’axe central, il y a beaucoup de joueurs… » a-t-il développé.

Konaté disponible

PHOTO TONY OBRIEN, ARCHIVES REUTERS Ibrahima Konaté (en rouge)

Justement, au centre de sa défense, le sélectionneur des Bleus peut finalement compter sur Ibrahima Konaté, qui était incertain, pour former sa charnière titulaire avec Dayot Upamecano.

« Il est déjà en phase de reprise, il a effectué un bon travail, on fera le point lundi, je ne vais pas prendre de risque bien évidemment. Mais il s’est arrêté quatre jours, a suivi un programme, et il est fort probable qu’il ne soit pas concerné par le match de Liverpool dimanche », a commenté le sélectionneur.

Devant, il n’a pas rappelé Moussa Diaby pour pallier le forfait de Christopher Nkunku, à nouveau blessé. Le nouvel attaquant d’Aston Villa « fait un bon début de saison », a noté Deschamps. « Il aurait pu y être, c’est plus un équilibre dans la liste par rapport aux milieux de terrain », mais l’ancien Parisien « fait tout pour être appelé ».

Enfin, questionné sur la possibilité pour Griezmann ou Mbappé de disputer les Jeux olympiques à Paris, Deschamps a répliqué que c’était « possible » que certains « soient concernés » et « qu’ils en aient envie », « mais ce n’est pas vous, pas moi, pas “Titi” (Thierry Henry, le nouveau sélectionneur des Bleuets, NDLR), pas le président (de la FFF Philippe) Diallo qui (allons) décider, mais les présidents de clubs ».

Le sélectionneur espère que le nouveau patron des Bleuets, qui fut son coéquipier en équipe de France, pourra emmener « la meilleure équipe et non pas la mascarade des derniers JO », en 2021 à Tokyo, quand de nombreux clubs français n’avaient pas libéré leurs Espoirs, le tournoi n’étant pas inscrit au calendrier de la FIFA.