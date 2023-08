Fridolina Rolfo (18) a bondi de joie après avoir marqué le premier but de la Suède sur un penalty.

PHOTO TERTIUS PICKARD, ASSOCIATED PRESS

(Brisbane) Personne ne bat la Suède après une défaite en demi-finale à la Coupe du monde féminine de soccer, pas même le pays hôte.

Associated Press

Les Suédoises ont conservé leur fiche parfaite en quatre parties pour la troisième place au Mondial féminin grâce à des buts de Fridolina Rolfo et Kosovare Asllani, samedi. Elles ont ainsi vaincu l’Australie 2-0.

« C’est vraiment super ! Nous avons démontré dès la première minute que nous étions la meilleure équipe, a dit Rolfo. Nous méritons cette médaille. »

PHOTO TERTIUS PICKARD, ASSOCIATED PRESS Après 1991, 2011 et 2019, les Suédoises terminent de nouveau à la troisième place du tournoi, avec un bilan de quatre petites finales remportées sur quatre.

Il s’agit d’une fin de parcours décevante pour les Matildas, qui ont retenu l’attention dans leur pays grâce à leur première marche jusqu’au carré d’as.

L’opéra de Sydney était illuminé en vert et or et des milliers de partisans étaient réunis dans les villes à travers le pays dans l’espoir de voir sur des écrans géants les Matildas gagner une médaille.

Le tournoi présenté en Australie et en Nouvelle-Zélande a établi un record aux guichets et deux des matchs des Australiennes sont devenus les émissions les plus regardées à la télévision locale en 20 ans.

Malheureusement pour elles, l’aventure a pris fin avec des défaites contre les équipes classées au troisième et quatrième rang mondial, même avec l’attaquante étoile Sam Kerr de retour dans la formation partante.

« Nous voulions gagner, nous voulions ramener quelque chose à la maison. C’est comme ça, a dit Kerr. Mais à voir l’appui des partisans et comment les filles se sont comportées, je pense que nous avons prouvé au monde que nous étions un pays passionné par le soccer.

PHOTO TERTIUS PICKARD, ASSOCIATED PRESS Sam Kerr

Nous n’avons pas atteint notre objectif ce soir, mais j’espère que nous avons inspiré une nouvelle génération. Sam Kerr, attaquante étoile de l’Australie

L’Angleterre et l’Espagne ont rendez-vous en finale, dimanche à Sydney.

La Suède a dominé le match pour le bronze, restant compacte et exploitant les ouvertures dans la défensive australienne.

Rolfo a profité d’un penalty pour ouvrir la marque durant la 30e minute de jeu. Asllani a creusé l’écart grâce à une longue frappe en contre-attaque à la 62e minute.

PHOTO PATRICK HAMILTON, AGENCE FRANCE-PRESSE La gardienne suédoise Zećira Mušović n’a laissé aucun ballon entrer dans son filet.

La gardienne Zećira Mušović s’est occupée du reste, bloquant un tir dangereux de Kerr durant les arrêts de jeu de la première demie, puis frustrant Clare Polkinghorne à la 70e minute.

La Suède, finaliste du tournoi en 2003, a aussi battu l’Allemagne en 1991, la France en 2011 et l’Angleterre en 2019 dans les matchs pour le bronze. Elle a aussi obtenu l’argent aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 et aux Jeux de Rio en 2016.