Retour du soccer européen

Comment impressionner ses collÚgues à la machine à  café

Ce vendredi, c’est le dĂ©but de la saison favorite des fĂ©rus du ballon rond, celle oĂč il est possible de se lever Ă 7 h, un dimanche matin, pour regarder un doux affrontement entre Burnley et Crystal Palace. C’est aussi la pĂ©riode de l’annĂ©e oĂč le calendrier des championnats europĂ©ens chevauche celui de la MLS. Tour d’horizon des cinq grands championnats europĂ©ens et de leurs intrigues.