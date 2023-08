Selon les médias allemands et anglais, Tottenham et Munich sont tombés d’accord jeudi pour un transfert de Harry Kane au Bayern, qui doit signer pour quatre saisons jusqu’à l’été 2027.

(Munich) L’avant-centre et capitaine de l’Angleterre Harry Kane est arrivé vendredi en début de soirée à Munich pour passer sa visite médicale avant son transfert au Bayern pour plus de 100 millions d’euros, a constaté un photographe de l’AFP.

Agence France-Presse

Harry Kane a atterri à l’aéroport d’Oberpfaffenhofen en périphérie ouest de Munich autour de 19 h 10, puis est arrivé peu avant 20 h dans le centre de la capitale bavaroise afin d’y passer sa visite médicale dans une clinique.

Initialement prévu dans la matinée, son vol a été retardé de plusieurs heures, les Spurs retenant Kane à Londres alors qu’il se trouvait sur le chemin de l’aéroport.

Selon les médias allemands et anglais, Tottenham et Munich sont tombés d’accord jeudi pour un transfert de Harry Kane au Bayern, qui doit signer pour quatre saisons jusqu’à l’été 2027. Le joueur a donné son feu vert dans la soirée jeudi.

« De ce que j’ai compris, la situation a progressé à un tel point qu’il semble que cela va se faire », a estimé vendredi l’entraîneur de Tottenham Ange Postecoglou en conférence de presse, parlant d’un transfert « imminent ».

Le montant de la transaction est estimé à 100 millions d’euros, plus 10 millions de bonus, ce qui ferait de Kane la recrue la plus chère de la Bundesliga et du Bayern. Son salaire s’élèverait à 25 millions d’euros annuels, selon la presse allemande.

Kane devrait hériter du N.9 sur son maillot, celui de l’avant-centre Robert Lewandowski, véritable machine à buts pendant huit saisons au Bayern entre 2014 et 2022, et qui est parti à l’été 2022 au FC Barcelone.

Le Bayern, qui affronte le RB Leipzig samedi soir en Supercoupe d’Allemagne, avait jeté dès le début de l’été 2023 son dévolu sur Kane pour enfin remplacer Lewandowski, plus de 12 mois après le départ de l’international polonais.