CF Montréal

L’échiquier devant Olivier Renard

Olivier Renard est un bon joueur d’échecs. Il s’assoit à la table et commence à déplacer des pièces de manière stratégique. Concrètement, le vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal choisit son personnel d’entraîneurs, va chercher des joueurs lors des mercatos et tente de bâtir une équipe qui pourra lui permettre de triompher.