L’Afrique du Sud bat l’Italie et passe à la phase éliminatoire pour la première fois

Thembi Kgatlana a trouvé le fond du filet tôt dans les arrêts de jeu de la deuxième demie et l’Afrique du Sud a défait l’Italie 3-2 dans un match du groupe G de la Coupe du monde de soccer féminin, mercredi à Wellington, en Nouvelle-Zélande.

Associated Press

Avec cette victoire, l’Afrique du Sud (1-1-1 -4 pts) termine en deuxième place de son groupe et accède à la phase éliminatoire de ce tournoi pour la première fois de son histoire.

L’Italie (1-2-0 -3 pts) a été éliminée, alors qu’elle n’avait besoin que d’un verdict nul pour poursuivre sa route.

Par une soirée marquée par du temps froid et des moments de haute intensité, Hilda Magaia a touché la cible à la 67e minute pour donner à l’Afrique du Sud une avance de 2-1, avant que l’Italie n’égale le score grâce au deuxième but du match d’Arianna Caruso, à la 74e minute.

Caruso, sur un penalty à la 11e minute, et un but contre son camp de l’Italienne Benedetta Orsi à la 32e minute avaient permis aux deux clubs de clore la première mi-temps à égalité 1-1.

À la suite de sa victoire, l’Afrique du Sud jouera contre les Pays-Bas, premières du groupe E, dimanche.

Le but victorieux est survenu deux minutes après le début des arrêts de jeu, dans la foulée de moments extraordinaires : l’Afrique du Sud menait et semblait destinée à se qualifier, l’Italie a égalisé et semblait, à son tour, destinée à se qualifier, puis l’Afrique du Sud a marqué à nouveau.

Jermaine Seoposenwe s’est avancée et a centré le ballon en direction de la milieu de terrain Magaia qui, au lieu de tirer, a centré vers Kgatlana qui a marqué le but.

« On m’appelle le soutien de famille, alors sans soutien de famille, il n’y a pas de pain », a illustré Magaia, qui a été élue joueuse du match. « Je devais fournir le pain à la nation. »

« Cela signifie beaucoup, surtout quand on sait qu’on était si près de rentrer à la maison. C’est très émouvant. »

La tension s’est maintenue pendant les arrêts de jeu, qui ont duré plus de 11 minutes, puis le match s’est terminé. Certaines joueuses sud-africaines ont dansé, beaucoup se sont embrassées. D’autres, dont Kgatlana, semblaient trop envahies par les émotions.

Les joueuses italiennes sont restées assises ou sont retombées sur leurs pieds lorsque le coup de sifflet final a retenti.

Première phase impeccable

De son côté, la Suède a complété une phase préliminaire parfaite avec un gain de 2-0 contre l’Argentine dans un duel disputé à Hamilton, en Nouvelle-Zélande.

Rebecka Blomqvist a brisé l’égalité à la 66e minute et Elin Rubensson a scellé l’issue du match en convertissant un penalty pendant les arrêts de jeu.

« Nous avons joué avec patience aujourd’hui. C’est certain que nous voulions marquer des buts et créer des occasions favorables », a déclaré Blomqvist.

« Je pense aussi que nous avions l’impression que les chances allaient arriver et que lorsque ce serait le cas, il fallait être prêtes et non afficher de la frustration », a ajouté la Suédoise.

La Suède (3-0-0 -9 points), qui a reposé neuf régulières pour commencer le match, affrontera les États-Unis, deuxièmes du groupe E et doubles championnes en titre, dimanche.

Il s’agira du septième duel entre ces deux nations à la Coupe du monde de soccer féminin, ce qui égale un record à ce tournoi.

Limitée à un match nul de 2-2 contre l’Afrique du Sud vendredi dernier, l’Argentine (0-2-1 -1 point) a été exclue de la phase éliminatoire pour la quatrième fois en autant de participations au tournoi (2003, 2007 et 2019).

Les Argentines n’ont encore jamais gagné un match en Coupe du monde de soccer féminin.

« Nous sommes fiers des joueuses ; elles ont tout donné. Nous pouvons dormir en paix. Bien sûr que nous sommes tristes ; c’est le football. Mais nous gardons la tête très haute et nous allons continuer sur cette route », a mentionné le sélectionneur de l’Argentine, German Portanova, au sujet de la défaite et du parcours de son équipe.