Coupe du monde féminine

Les États-Unis et les Pays-Bas font match nul 1-1

(Wellington) Lindsey Horan, qui n’avait pas apprécié se faire renverser par Danielle Van de Donk quelques minutes plus tôt, a marqué le but égalisateur pour les États-Unis, en deuxième demie, et ceux-ci ont fait match nul 1-1 contre les Pays-Bas, jeudi, à la Coupe du monde féminine de soccer.