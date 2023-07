Tayvon Gray du New York FC et Mason Toye du CF Montréal

Quelques secondes après la défaite du CF Montréal contre le New York City FC au compte de 1-0, la chanson de Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, a retenti dans le stade Saputo. C’était dans le thème.

Pour la 12e fois cette saison, l’Impact a encaissé le premier but. À 10 occasions, il a perdu.

Les hommes d’Hernán Losada ont semblé à court de solutions, samedi soir, quand ce scénario s’est répété.

« Pour notre équipe, c’est dur de marquer des buts », a soufflé le pilote argentin après le match. Il a tout même assuré que ses soldats avaient tout tenté pour aller chercher un résultat, mais ils sont arrivés à court.

« C’est surtout difficile quand l’adversaire marque en premier sur la route », a-t-il noté, avant de préciser que l’adversaire avait fermé le jeu.

C’est l’un des talons d’Achille du club. Si sa défensive fait une erreur ou que, comme contre le NYCFC, celle-ci est la victime d’un moment de génie – un ciseau parfaitement exécuté de Matías Pellegrini –, il n’a plus autant espoir qu’il y a toujours des points sur la table à aller chercher.

Les attaquants ont de la difficulté à se créer des occasions par eux-mêmes et c’est parfois difficile de terminer les actions. « Je ne suis pas certain », a répondu l’attaquant Mason Toye, quand il s’est fait demander si l’offensive devait créer plus d’occasions ou simplement mieux les finir.

Avec l’ouverture du mercato, la semaine prochaine, le club devra envisager des options pour pimenter une offensive souvent trop insipide.

Les Montréalais l’ont prouvé, quand ils marquent les premiers, ils sont intraitables. Toutefois, ils devront apprendre à corriger cette lacune pour espérer surprendre une équipe en séries éliminatoires.

Toute bonne chose a une fin

Rien n’est éternel, tout est éphémère. La pluie, en l’occurrence celle qui a retardé le début du match d’une heure et demie, mais aussi la séquence d’invincibilité du CF Montréal à domicile.

PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS La pluie a retardé le début du match d’une heure et demie.

L’Impact avait remporté ses huit derniers matchs au stade Saputo et n’avait plus encaissé de défaites sur sa pelouse en 797 minutes. Mais cette séquence s’est terminée avec le but spectaculaire de Pellegrini.

Cette première victoire en 12 matchs pour les NYCFC n’a pas été volée. Le bloc compact, mais assez haut, a forcé le Bleu-blanc-noir à se contenter de frappes de loin. Les hommes d’Hernán Losada ont également tenté de surprendre les visiteurs en jouant en profondeur, mais ils n’ont pas eu de chances en or.

Là encore, ce sont les mêmes éléments qui ont coulé le CFM. Une offensive qui a de la difficulté à créer des occasions, une incapacité à revenir de l’arrière dans la rencontre et un traumatisme contre l’équipe de la Grosse Pomme.

Montréal n’a remporté que 2 de ses 18 duels contre le NYCFC et a aussi perdu en éliminatoires à domicile l’an dernier, mettant fin à sa saison historique.