Luka Modric et Dejan Lovren de nouveau inculpés

(Zagreb) Le vétéran croate du Real Madrid Luka Modric et son compatriote Dejan Lovren, défenseur de Lyon, ont de nouveau été inculpés dans leur pays pour faux témoignage en 2017 dans le cadre d’un grand procès pour corruption qui avait ébranlé le football local, a-t-on appris de source judiciaire.

Agence France-Presse

Les deux joueurs avaient déjà été inculpés pour les mêmes faits en 2018, mais ces poursuites ont été abandonnées quelques mois plus tard, après la deuxième place remportée par les Croates au Mondial en Russie à laquelle tous les deux avaient participé.

Les faits concernent leurs témoignages au cours du procès de l’ancien patron du Dinamo Zagreb, Zdravko Mamic, et de trois autres personnes, à propos de leurs contrats avec la formation croate et de leurs transferts vers Tottenham en 2008 pour Modric et vers Lyon en 2010 pour Lovren.

Cette nouvelle inculpation survient trois jours après la décision de Modric, 37 ans, de prolonger son contrat jusqu’en juin 2024 avec le Real Madrid, dont il demeure l’un des piliers.

Sans dévoiler de noms, le parquet indique dans un communiqué avoir inculpé deux ressortissants croates, nés en 1985 et en 1989, pour « faux témoignage » devant un tribunal à Osijek en 2017, « dans le procès contre quatre accusés (jugés pour) des faits d’abus de pouvoir ». Selon la presse croate, il s’agit de Modric et de Lovren.

Les faits concernent plus précisément les signatures des annexes de leurs contrats avec le Dinamo Zagreb, en rapport avec leurs transferts.

Le « délit pénal de faux témoignage » est passible de six mois à cinq ans de prison, selon le Code pénal croate.

Zdravko Mamic, qui est en fuite en Bosnie, a été condamné dans ce procès à six ans et demi de prison pour détournement, avec ses complices, de plus de 15 millions d’euros (22 millions) du club, des faits ayant par ailleurs causé un préjudice de 1,5 million d’euros (2,2 millions) à l’État.

Son frère Zoran, également en fuite en Bosnie, a été condamné à quatre ans et huit mois de prison.