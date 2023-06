Voilà qu’une petite touche de Blaugrana vient s’imprégner dans l’uniforme rose et noir de l’Inter Miami. À peine arrivé, Lionel Messi a emmené son ancien coéquipier du FC Barcelone Sergio Busquets en MLS.

Le club en a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux vendredi en soirée. La durée du contrat et de sa valeur n’ont pas été dévoilées au moment d’écrire ses lignes. Il est donc incertain de savoir si le milieu défensif espagnol portera l’étiquette de joueur désigné.

S’il devait être reconnu comme un joueur désigné, l’Inter Miami aura fait quelques acrobaties pour y arriver sur le plan financier. Les flamants roses ont déjà atteint la limite de trois joueurs désignés en Leonardo Campana, Gregore et Rodolfo Pizarro.

Messi sera naturellement un joueur désigné compte tenu de son salaire. C’est donc dire qu’au moins un des trois joueurs désignés actuels, si ce n’est pas plus, verra son statut être modifié ou quittera le club d’une façon ou d’une autre.

L’Inter Miami évitera tout de même des frais de transferts dans le dossier Busquets puisque le joueur de 34 ans était en fin de contrat avec le FC Barcelone et avait indiqué son départ du club catalan en mai dernier.

En 15 saisons avec le Barça, Busquets a été sacré neuf fois champion de la première division espagnole et a remporté à trois reprises la Ligue des champions. Son apport étant bien plus que statistique, l’Espagnol était au cœur du système de l’équipe nationale et du FC Barcelone avec Xavi et Andrés Iniesta.