Après la déclaration un brin incendiaire d’Olivier Renard la veille, Romell Quioto a d’abord attisé le feu puis a tenté de l’éteindre aussi rapidement que possible.

L’attaquant de 31 ans, blessé à long terme à un ischiojambier, a tenu à éviter l’escalade et a partagé une déclaration vendredi après-midi.

« À tous les partisans du CF Montréal, je tiens à vous saluer très affectueusement et à vous dire que je suis entièrement concentré sur mon rétablissement au Honduras, sous la supervision du personnel médical du club. Comme je l’ai dit à Olivier Renard, mon seul objectif est de retrouver mes coéquipiers et de contribuer à faire de cette saison un succès pour nous tous ! », a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Cela est toutefois venu après un message cryptique durant la nuit disant que « la langue peut faire beaucoup », suivi de deux émoticônes pleurant de rire. Cette affirmation a été supprimée ultérieurement.

La veille, jeudi, lors du bilan de mi-saison Renard a d’abord mentionné que Quioto faisait « un peu le tour du monde, là » quand il était question de s’il se rétablissait à Miami. Le vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal s’est ensuite permis quelques conseils au Hondurien, qui écoule présentement la dernière année de son contrat.

« Je vais vous parler honnêtement, et pas en tant que directeur sportif. Je lui conseille de faire le mieux possible pour revenir le plus vite possible à 100 % », a-t-il dit.

« En fin de compte, c’est pour lui-même qu’il va jouer, dixit Renard. Il jouera pour un prochain contrat, que ce soit ici ou pour un autre club. Je ne vois pas pourquoi il irait faire la fête tous les jours. Je lui conseille de travailler et de revenir le plus vite possible. »

À voir ce que le meilleur buteur de l’Impact lors des trois dernières campagnes, et accessoirement son deuxième salarié, fera de ces suggestions.