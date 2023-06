(Montréal) L’histoire d’amour entre el Romántico et le CF Montréal n’est pas terminée, mais elle traverse une période trouble. La rose semble toutefois déjà effeuillée, car Olivier Renard a des épines plein les doigts.

Lors du bilan de mi-saison tenu jeudi en fin de matinée, le vice-président et chef de la direction sportive de l’Impact s’est permis de prodiguer quelques conseils à son attaquant de pointe Romell Quioto, qui en est à sa dernière année de contrat. Le Hondurien est tenu à l’écart depuis le 13 mai en raison d’une blessure. En fait, il n’a pris part qu’à sept rencontres cette saison.

Depuis sa blessure à long terme à un ischiojambier, il n’a pas été aperçu aux entraînements ou au stade Saputo, puisqu’il se fait soigner hors du pays. Du moins, en théorie. Renard a expliqué qu’il a accepté sa demande de se rétablir ailleurs, car les blessures peuvent « parfois, même souvent, être mentales ».

Cet ailleurs est-il Miami, où il a été aperçu récemment ? « Il fait un peu le tour du monde, là », a répondu Renard au sujet du deuxième salarié du Bleu-blanc-noir et meilleur buteur du club lors des trois dernières campagnes.

« Je vais vous parler honnêtement, et pas en tant que directeur sportif. Je lui conseille de faire le mieux possible pour revenir le plus vite possible à 100 % », a-t-il dit.

En fin de compte, c’est pour lui-même qu’il va jouer. Il jouera pour un prochain contrat, que ce soit ici ou pour un autre club. Je ne vois pas pourquoi il irait faire la fête tous les jours. Je lui conseille de travailler et de revenir le plus vite possible. Olivier Renard, vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal

Le message a le mérite d’être clair. La balle est dans le camp de Quioto.

Aucun coup de fil pour Eden Hazard

D’abord, Renard a expliqué ne pas vouloir commenter la rumeur selon laquelle son ancien coéquipier en équipe nationale belge Eden Hazard avait été courtisé par le club montréalais. À une autre question, il a précisé qu’il y a eu « zéro contact » entre les clans.

PHOTO MANU FERNANDEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Eden Hazard

Le mois dernier, le média espagnol Marca a lié le nom du joueur du Real Madrid au Bleu-blanc-noir, sauf qu’à cette époque, il était sous contrat avec Los Blancos. Depuis, l’ancien ailier de Chelsea a été libéré et est maintenant joueur autonome.

« Je pense qu’il va prendre le temps de regarder ce qu’il veut faire, a dit Renard. Je ne peux pas parler pour lui, et même après, s’il veut continuer à jouer au football, il y a certainement beaucoup de gens qui vont lui téléphoner pour lui proposer quelque chose.

« Je crois qu’il veut mettre sa tête à l’endroit avec sa famille. »