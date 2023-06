« Messi a signé à l’Inter Miami ! » Cette phrase a fait exploser la planète soccer la semaine dernière. Or, elle n’est pas tout à fait exacte. La plume de l’Argentin n’a pas encore été apposée sur quelconque bout de papier.

Mercredi dernier, la Pulga a affirmé dans les médias espagnols qu’il ira poursuivre sa carrière à Miami. Un peu prise de court, la MLS a déclaré par l’entremise d’un bref communiqué plus tard en journée qu’elle est « heureuse que Lionel Messi ait déclaré son intention de rejoindre l’Inter Miami CF et la Major League Soccer cet été ». « Bien qu’il reste à finaliser un accord formel, nous sommes impatients d’accueillir l’un des plus grands joueurs de football de tous les temps au sein de notre ligue. » Nébuleux.

Le hic est sur le plan administratif. L’Inter Miami a trois joueurs désignés, soit la limite imposée par les règles de la MLS. Il va sans dire que Messi devra prendre une place de joueur désigné, la catégorie réservée aux salariés dont la rémunération totale et les frais d’acquisition dépassent le budget salarial maximum – ce montant était de 612 500 $ en 2022.

Certains peuvent éviter cette étiquette en étant définis comme joueurs TAM, cet argent digne du Monopoly créé par la MLS, mais ce sont des joueurs qui sont tout près du budget salarial maximum (jusqu’à 1,65 million). Néanmoins, Messi devrait outrageusement dépasser cette somme.

Revenons donc à cette limite de trois joueurs désignés. L’Inter Miami, actuellement, en compte trois, soit Leonardo Campana, Gregore et Rodolfo Pizarro. Les flamants roses ne peuvent aller chercher par transaction une autre place de joueur désigné et devront faire un peu de ménage chez eux avant de recevoir Messi.

La conclusion est fort simple : l’un des trois joueurs désignés en poste devra quitter le club par un prêt, par l’entremise d’une transaction dans le circuit, par une vente ou être partiellement racheté. Selon le média The Athletic, la dernière option sera employée pour changer le statut de Gregore dans la formation et ouvrir ce poste nécessaire.

Dans un scénario où Miami voudrait ajouter un autre joueur désigné en 2023, le club pourrait également racheter l’un de ses joueurs désignés. Pas l’option idéale, mais tout de même une avenue.

Un chum c’t’un chum

Au terme d’une longue et éreintante campagne qui a aussi inclus une Coupe du monde, Lionel Messi aura quelques semaines de vacances fort méritées. Il se mettra ensuite en marche au courant de l’été dans son nouvel uniforme noir et rose.

Fort à parier qu’à ce moment, il ne trimballera pas que des souvenirs et des trophées dans sa valise, mais également la proposition de contrat de certains de ses copains.

Le gourou du mercato Fabrizio Romano a d’ailleurs affirmé que deux des anciens coéquipiers de Messi au FC Barcelone, soit Sergio Busquets et Jordi Alba, sont en négociation avec Miami et c’est le même son de cloche pour son compatriote argentin Ángel Di Maria.

Cependant, tout ce beau monde et ceux dont les noms seront associés avec Miami ne pourront pas tous apporter leur talent à South Beach. Certes, il est possible de déjouer les réglementations de la MLS avec quelques tours de passe-passe – comme pour transformer Gareth Bale en joueur TAM –, mais ce n’est pas une option si facile. Surtout en considérant les places restreintes de joueurs désignés.

L’Inter Miami est déjà dans le tiers des équipes qui ont les plus grosses masses salariales, occupant actuellement le neuvième échelon. Il est aussi encore affecté par des sanctions financières après avoir commis des fautes dans les dernières années, notamment avec le salaire du milieu international français Blaise Matuidi.

Alors, armez-vous de prudence dans les prochaines semaines, car quelques amis de Messi viendront le rejoindre, mais désormais tous les joueurs avec un lien semi-pertinent avec le lauréat de sept Ballons d’or seront des cibles potentielles. D’ici le 5 juillet, la date de l’ouverture du mercato d’été en MLS, les noms et les rumeurs viendront de tous azimuts.