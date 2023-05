(Madrid) Après les insultes reçues dimanche soir à Valence par Vinicius, le Real Madrid a exhorté lundi la fédération espagnole de football (RFEF) à agir « de manière tranchante et immédiate » contre le racisme.

Agence France-Presse

Dans un nouveau communiqué diffusé lundi soir, le club madrilène a commencé par remercier les nombreux « messages de soutien, de solidarité et d’affection reçus du monde entier » pour Vinicius, mais a souligné que « les faits lamentables qui se sont déroulés dimanche ont fait le tour du monde et font honte à notre football ».

Le Real a ensuite enchaîné par un tacle contre le président de la RFEF, Luis Rubiales, qui a pris la parole plus tôt dans la journée pour exiger une « réponse ferme » et demander à ce que « les procédures ne s’allongent pas de façon injustifiée ».

« Les déclarations du président de la fédération espagnole de football Luis Rubiales nous surprennent, car étant le plus haut dirigeant du football espagnol et de la hiérarchie arbitrale, il a permis qu’on n’agisse pas de manière tranchante, en suivant les protocoles FIFA, pour éviter d’en arriver à la situation que l’on a vécue », a réagi le Real Madrid.

« Les arbitres, au lieu d’agir avec fermeté et d’appliquer les protocoles réglementaires, ont décidé dans la majorité des cas de s’inhiber pour éviter de prendre les décisions qui leur incombent », a dénoncé le Real, assurant que les cas d’insultes racistes envers Vinicius « se sont répétés en de nombreuses occasions lors de nos matchs ».

Le club madrilène s’est dit inquiet que la RFEF « n’ait pris aucune mesure durant tout ce temps, malgré les signaux alarmants évidents et répétés » qu’il a relevés.

« L’image de notre football est gravement touchée et détériorée aux yeux du monde entier », a ajouté le club merengue, qui espère que les organes compétents agiront « de manière tranchante et immédiate » pour « combattre ces fléaux que sont le racisme, la xénophobie et la haine ».