Soccer Québec a trouvé son nouveau directeur général. Il s’agit d’Olivier Plante, qui occupait le poste par intérim depuis février.

Le conseil d’administration de la fédération québécoise en a fait l’annonce par voie de communiqué, mardi après-midi, encensant le « leadership » et les idées « créatives et diversifiées » de Plante, qui entre en fonction immédiatement.

« Notre choix s’est arrêté sur quelqu’un qui connaît bien les enjeux actuels du soccer québécois, indique le président de Soccer Québec, Pierre Marchand. Nous sommes convaincus qu’il contribuera de belle façon au développement du sport dans la province. »

Plante, qui est détenteur d’un titre de comptable professionnel agréé (CPA) et d’une maîtrise en administration des affaires (MBA), s’est joint à Soccer Québec en 2021 à titre de directeur général adjoint. Il était directeur général par intérim depuis le départ de Mathieu Chamberland, en février.

« Je suis sincèrement honoré d’avoir été désigné pour occuper ce poste important au sein de la Fédération de soccer du Québec, soutient-il. Je m’engage à remplir mes fonctions avec dévouement, humilité, intégrité, transparence et dans la plus grande impartialité. J’aurai ainsi le privilège de contribuer à l’avancement de notre sport en collaboration avec mon équipe, nos associations régionales et nos clubs. »

« Depuis mon arrivée à Soccer Québec, j’ai pu constater le travail exceptionnel réalisé par toutes les personnes impliquées de près et de loin au développement du soccer, continue-t-il. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme, d’engagement et de respect que je me lance dans ce nouveau défi stimulant. »