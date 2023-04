(Barcelone) Ousmane Dembélé, l’ailier international français du FC Barcelone, leader du championnat d’Espagne, blessé à la cuisse gauche depuis fin janvier, « sera de retour samedi » pour la réception du Betis Séville lors de la 32e journée de Liga, a avancé Xavi mardi en conférence de presse.

Agence France-Presse

« Il sera de retour samedi, ne vous inquiétez pas. Il va parfaitement bien. Et Andreas (Christensen, NDLR) reviendra lui aussi samedi », a assuré l’entraîneur blaugrana en conférence de presse avant le déplacement du Barça sur la pelouse du Rayo Vallecano mercredi dans le cadre de la 31e journée.

L’explosif ailier est revenu à l’entraînement il y a quelques jours, mais n’a pas été inclus dans le groupe catalan pour affronter le Rayo.

Le 28 janvier à Gérone, lors de la 19e journée, Dembélé avait dû céder sa place à la 25e minute en raison d’une douleur au-dessus du genou gauche, après un sprint.

Alors que les pépins physiques semblaient l’avoir épargné depuis près de deux ans, cette nouvelle blessure est venue s’ajouter à la série de blessures dont a souffert Dembélé depuis son arrivée au Barça en 2017.

Les blessés, « ils nous manquent. On a dû freiner certains joueurs, parce qu’ils se sentaient super bien, ils auraient pu jouer ce match, ils ont la bonne attitude, ils veulent participer… mais on pense qu’il vaut mieux les préserver une semaine de plus », avait estimé Xavi le 15 avril déjà, alors que l’infirmerie était garnie avec Pedri, Dembélé, Christensen et Frenkie de Jong.

De Jong et Pedri sont revenus dimanche pour aider le Barça à empocher les trois points lors de l’affiche de la 30e journée de Liga contre l’Atlético Madrid (1-0).