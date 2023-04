Mohamed Farsi a reçu et maîtrisé le ballon sur le long de la ligne de touche. Il a d’abord fixé son rival, puis l’a attaqué de front. Grâce à un crochet extérieur, son marqueur a été largué et le Québécois a eu le champ libre. Son centre au ras du sol a été parfait et a permis au Crew de Columbus de prendre les devants 2-0 contre le DC United.

C’est avec ce score que les hommes de Wilfried Nancy ont porté à trois leur séquence de victoires, samedi, une série dans laquelle ils ont outrageusement dominé leurs rivaux 12-1 au pointage cumulatif. Le tout sans leur prolifique joueur désigné Cucho Hernández, faut-il préciser.

« Hormis les résultats, sur le terrain on joue bien et on commence à se connaître. On commence à bien jouer dans ce système-là. Par après, quand tu joues bien, forcément, les résultats viennent. C’est une question d’être constant », a noté Farsi lors d’une visioconférence avec La Presse.

Et Farsi est un rouage important pour le Crew. Le piston droit a disputé les 90 minutes à tous les matchs, à l’exception du premier de la campagne alors qu’il se remettait d’une blessure. Un constat qui ne surprend pas totalement l’ancien de l’AS Blainville, limité à 79 minutes avec la formation de l’Ohio en 2022.

Je ne m’attendais pas trop à commencer le premier match de la saison puisque j’étais blessé. Depuis, j’essaie de bien travailler et de gagner ma place. C’est une question de constance et d’enchaîner les matchs le plus possible. Mohamed Farsi

Sur le thème de la constance, Farsi et Nancy font la paire. Farsi a pourvu le rôle de piston droit lors de ses trois premières années dans le soccer professionnel – maintenant à sa quatrième – et s’est inséré parfaitement dans le système de prédilection de l’ancien entraîneur-chef du CF Montréal qui comprend deux pistons.

« Je suis habitué à jouer à ce poste. C’est une formation que j’aime bien et qui convient bien avec les efforts que je fournis et mon positionnement. Ça me permet de jouer haut, de presser haut et quand nous avons le ballon, je peux me laisser aller offensivement », a noté celui qui a déjà deux passes décisives à sa fiche.

Une confiance partagée

Selon Farsi, le succès du Crew vient avec la confiance que Nancy transmet à ses joueurs. Et ici, il est question de tous les joueurs, sans exception.

Wilfried, c’est quelqu’un qui a une bonne relation avec tous les joueurs. Il est juste. Tout le monde a sa chance. Il donne beaucoup de confiance à ses joueurs, ce qui est hyper important. Je crois que c’est pour ça que sur le terrain, on voit que les joueurs sont confiants et qu’ils inspirent la confiance avec ou sans le ballon. Mohamed Farsi

« Il ne rentre pas des joueurs que pour fermer le match, a ajouté Farsi. Si tu rentres sur le terrain, c’est parce que tu as une job à faire. Ça a rapport à la confiance aussi. Que tu sois sur le banc ou non, tout le monde est sur la même longueur d’onde. On veut tous gagner et on a tous la même mentalité. »

Le Québécois a également pu compter sur une situation particulière pour l’aider à faire la transition avec la première équipe.

Avant de se faire une place permanente dans l’équipe première du Crew, Farsi a trimé dur. Après un passage peu concluant en Algérie, il est revenu au Canada dans la Première Ligue canadienne avec le Cavalry de Calgary avant de rejoindre l’équipe réserve du Crew, le Crew 2.

C’est grâce à son pacte avec le Crew 2 qu’il a eu la chance à quelques occasions de s’entraîner avec l’équipe première, ce qui l’a aidé à se « mettre dans le bain ». Les quelques minutes en équipe première du joueur de 23 ans l’ont également aidé à faire la transition.

Néanmoins, ce qui est certain depuis le début de la saison, c’est que Farsi est en pleine possession de ses moyens et qu’il se développe comme l’un des points d’ancrage du Crew.