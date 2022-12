(Buenos Aires) Quatre jours à peine après la victoire au Mondial, une toute première fresque murale représentant Lionel Messi levant le trophée est apparue en Argentine, qui est friande du genre, sur un mur de Buenos Aires.

Agence France-Presse

La fresque, d’environ 6 mètres de haut sur 5 de large, a nécessité 60 bombes de peinture : située dans le quartier de Palermo, elle montre Messi et en arrière-plan le gardien Emiliano Martinez, flanqué de Paulo Dybala et Rodrigo de Paul.

Le prodige argentin porte le « bisht », manteau traditionnel arabe noir et or, marque d’honneur et d’appréciation, qui lui a été mis sur les épaules lors de la remise du trophée.

« C’est ma façon de dire merci. C’est aussi un cadeau pour les gens. Le football pour les Argentins est toujours une joie, et nous permet de mieux passer les moments difficiles », a déclaré à l’AFP l’artiste de rue Maximiliano Bagnasco. « On a vu l’Argentine unie avec des millions de gens dans les rues… On est champions du monde ! »

Bagnasco, 39 ans, est un auteur de fresques connu en Argentine. Il en a notamment réalisé une géante, de 40 mètres de haut, représentant l’autre « Dieu » du football argentin, Diego Maradona, sur un immeuble de Canning, en banlieue sud de Buenos Aires.

Les fresques murales, parfois de grande qualité, parfois faisant dans le gigantisme (comme celle de 70 mètres de Messi dans sa ville d’origine, Rosario) abondent sur les murs des villes argentines, avec pour thèmes de prédilection deux domaines qui touchent au cœur d’une immense majorité d’Argentins : le football et les îles Malouines.