(Paris) La Fédération française de football (FFF) veut poursuivre les auteurs de commentaires racistes sur les réseaux sociaux visant certains joueurs de l’équipe nationale à la suite de sa défaite contre l’Argentine en finale de la Coupe du monde.

Associated Press

L’organisation a déclaré mardi que des joueurs avaient été la cible de « commentaires racistes et haineux inacceptables sur les réseaux sociaux » et qu’elle compte porter plainte contre ceux qui ont mis ces propos en ligne.

Par communiqué, la FFF a « condamné avec véhémence ces comportements ».

Des membres du gouvernement français ont aussi exprimé leur indignation à la suite de la parution de ces insultes. Isabelle Rome, ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, a notamment signalé que Kylian Mbappé et Kingsley Coman, qui sont Noirs, avaient lancé des joueurs ciblés.

Le Bayern Munich, où évolue Coman, a également condamné les propos dont il a été la cible.