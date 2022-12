Mislav Orsic a marqué le but gagnant pour la Croatie.

Deux nations sous-estimées aux grands accomplissements. L’enjeu de cet affrontement pour la troisième place entre la Croatie et le Maroc, remporté 2-1 par les hommes en damier, n’était pas que sportif.

Oui, la Croatie termine sa Coupe du monde sur la troisième marche du podium. Un très bel exploit. Une belle façon aussi pour le légendaire Luka Modric de conclure sa carrière au Mondial.

Mais au-delà du résultat, la tenue de ce match, dans son contexte, a été la confirmation de ce qu’un bon programme national de soccer peut réserver à ses équipes du plus haut niveau.

Les Croates ont été finalistes en 2018. Troisièmes en 2022. Et sont toujours de grands rendez-vous. Ils sont un exemple de stabilité et de succès dans le soccer international. Une réussite considérable pour cette nation de quelque 4 millions d’habitants. Cette troisième position, aujourd’hui, permet à la fédération croate d’obtenir un copieux 27 millions de dollars, à réinvestir dans son programme.

PHOTO PAUL CHILDS, REUTERS Les joueurs croates posent fièrement avec leur médaille de bronze.

« C’est une médaille de bronze mais pour nous elle ressemble à une médaille d’or », s’est réjoui le sélectionneur Zatko Dalic à la télévision croate, après la rencontre.

Les Lions de l’Atlas ont fait rêver le Maroc au cours du dernier mois. Ses victoires contre l’Espagne et le Portugal, jumelées à sa première position dans un groupe F relevé, ont été prodigieuses et historiques. C’était la toute première présence d’une équipe africaine en demi-finale, rappelons-le.

Et les retombées – 25 millions de la FIFA pour sa quatrième position, quand même – devraient être de bon augure pour l’avenir. Pour le Maroc, et pour le soccer africain.

Il fallait être à l’heure !

L’histoire de ce match s’est écrite en première mi-temps.

Les Croates ont ouvert la marque rapidement, à la 7e minute, sur une superbe séquence de jeu arrêté ; Josko Gvardiol a pris son envol pour compléter l’action de la tête.

PHOTO PAUL CHILDS, REUTERS Josko Gvardiol (au centre) a inscrit le premier but du match.

Deux minutes plus tard, les Marocains répondaient avec leur propre assaut sur coup franc, gracieuseté de la tête d’Achraf Dari dans la surface. Il ne fallait pas arriver en retard devant son téléviseur : avant même la 10e minute, c’était 1-1.

PHOTO ANDRE PENNER, ASSOCIATED PRESS Achraf Dari a nivelé la marque à 1-1.

Puis, à la 42e, le but décisif. Une superbe frappe enroulée de Mislav Orsic, à l’entrée de la boîte.

Les deux équipes ont offert du jeu ouvert en première période. Le Maroc a notamment eu l’ascendant des plus belles chances de marquer. Mais quand la Croatie frappe, elle ne rate que très rarement.

En deuxième mi-temps, elle a laissé le Maroc mettre la pression, particulièrement en fin de match. Youssef En-Nasyri a raté deux superbes occasions de niveler la marque à 2-2. À la 75e, il a obtenu le ballon fin seul devant le filet, mais le gardien Dominik Livakovic s’est interposé. À la 96e, sa reprise de la tête est passée tout juste au-dessus de la barre transversale.

« C’est une défaite amère mais elle est méritée je crois, a convenu le sélectionneur marocain Wali Regragui. On a vu une équipe qui n’a pas lâché. […] On a uni notre pays pendant un mois, tout le monde était heureux. »

Le Maroc a joué du coude avec les grandes nations, les a battues, et s’est adapté tout au long du tournoi. Une grande nation de soccer vient de naître.

« Il faudra revenir encore plus fort, a ajouté Regragui. Les gens vont nous attendre. On est heureux au final, on est dans les quatre meilleures équipes du monde. »

Avec l’Agence France-Presse