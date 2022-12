(Doha) La joie d’avoir marqué l’un de ses buts les plus importants pour le Brésil a vite fait place à des larmes à la suite d’une autre décevante élimination pour Neymar avec l’équipe nationale.

Tales Azzoni Associated Press

La défaite en quarts de finale de la Coupe du monde de soccer contre la Croatie a été dure à accepter pour l’attaquant du Brésil, et elle pourrait signifier la fin de sa carrière avec l’équipe nationale.

Neymar est toujours à la recherche d’un premier titre majeur avec le Brésil, et pour le moment, rien ne dit qu’il essaiera de revenir dans quatre ans, en Amérique du Nord, alors qu’il sera âgé de 34 ans.

« Ce serait trop précipité de venir ici et de dire que c’est la fin, mais je ne peux rien garantir », a déclaré Neymar après le revers de 4-2 du Brésil, aux penalties, vendredi.

Je dois prendre du temps pour y penser. Je ne ferme aucune porte à la Seleçao, mais aussi, je ne dis pas qu’il est sûr à 100 % que je veux être de retour. Neymar

Avant le tournoi au Qatar, Neymar n’avait pas écarté la possibilité qu’il s’agisse de sa dernière présence à la Coupe du monde.

« Honnêtement, je ne sais pas ce qu’il va arriver. C’est difficile d’en parler en ce moment », a-t-il aussi reconnu, vendredi. « Maintenant, c’est le temps de rentrer à la maison et de se lamenter. »

Le fait de ne pas avoir mis la main sur le trophée emblématique de la Coupe du monde pourrait le garder motivé à revenir, car ses seuls triomphes avec l’équipe nationale demeurent ceux obtenus à la Coupe des Confédérations, en 2013, et lors des Jeux olympiques de 2016, à Rio de Janeiro.

En théorie, Neymar a jusqu’au mois de mars pour prendre une décision au sujet de son avenir, car c’est à ce moment que doivent s’amorcer les qualifications sud-américaines en vue de la Coupe du monde de 2026.

Une opportunité qui n’est pas venue

Tout laissait croire que Neymar allait permettre au Brésil de participer aux demi-finales de la Coupe du monde pour la première fois depuis 2014 lorsqu’il a touché la cible en prolongation pour donner aux siens une avance de 1-0.

Il s’agissait de son 77e but avec l’équipe nationale, un sommet dans l’histoire du Brésil à égalité avec le légendaire Pelé.

Toutefois, la Croatie a égalé le score vers la toute fin de la période de prolongation et a gagné le match à l’issue de la séance de tirs de barrage lorsque Rodrygo et Marquinhos ont été incapables de trouver le fond du filet pour les quintuples champions du monde.

Neymar n’a même pas eu l’opportunité de participer à cette séance car Tite, le sélectionneur brésilien, l’avait gardé pour tenter le cinquième tir, qui n’est jamais venu.

« C’est difficile de dire que ç’aurait fait une différence (s’il avait tenté l’un des premiers penalties) », a avancé Neymar. « On ne peut cibler une seule personne. Nous gagnons ensemble et nous perdons ensemble. »

Une qualification aux demi-finales au Qatar aurait pu signifier une forme de rédemption pour Neymar après ce qui s’est passé lors du tournoi de 2014, organisé par le Brésil.

Il n’avait pas pu jouer en demi-finale après s’être blessé au dos lors de la victoire en quarts de finale contre la Colombie, et le Brésil s’est incliné contre l’Allemagne 7-1.

Quatre ans plus tard, Neymar et le Brésil ont perdu contre la Belgique en quarts de finale.

Neymar avait également raté l’édition 2019 de la Copa America, que le Brésil a gagnée chez lui, à cause d’un problème à la cheville droite.

Neymar a surmonté une autre blessure au Qatar lorsqu’il a endommagé des ligaments de sa cheville droite lors du premier match du Brésil.

On ne savait trop, alors, s’il serait en mesure de reprendre le collier, mais il est revenu au jeu en huitièmes de finale et a marqué l’un des buts du Brésil dans un gain de 4-1 contre la Corée du Sud.

Neymar s’est joint à l’équipe nationale du Brésil en 2010, à l’âge de 18 ans, et il est rapidement devenu la plus grande vedette du pays. S’il quitte immédiatement, l’identité de son successeur n’est pas nécessairement claire. Vinicius Junior et peut-être Rodrygo — son substitut immédiat au Qatar — pourraient remplir ce rôle.

La plupart des amateurs souhaitent que Neymar soit de retour, et c’est aussi le cas de l’homme qu’il a rejoint au sommet de la liste des meilleurs buteurs avec l’équipe du Brésil.

« Continue de nous inspirer », a déclaré Pelé dans un message à Neymar.

« Je vais continuer de secouer le poing en l’air avec joie après chaque but que tu vas marquer, comme je l’ai fait lors de chaque match où je t’ai vu sur le terrain. Notre rôle le plus important, en tant qu’athlètes, est d’inspirer. Inspirer nos coéquipiers d’aujourd’hui, les générations à venir et, par-dessus tout, tous les gens qui adorent notre sport. »