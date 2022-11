(Manchester) L’attaquant portugais Cristiano Ronaldo, actuellement au Qatar pour la Coupe du monde, va quitter Manchester United « d’un commun accord, avec effet immédiat », a annoncé mardi le club anglais dans un communiqué.

Agence France-Presse

« Le club le remercie pour son immense contribution au cours de ses deux passages à Old Trafford, marquant 145 buts en 346 apparitions, et lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, un bel avenir », ajoute Manchester United à propos du départ de la vedette portugaise de 37 ans, qui a récemment critiqué vivement son entraîneur et ses dirigeants dans un entretien à la chaîne anglaise TalkTV.

« Tout le monde à Manchester United reste concentré sur la poursuite des progrès de l’équipe sous la direction d’Erik ten Hag et sur le travail en commun pour obtenir des succès sur le terrain », conclut le club.

Dans un entretien accordé au présentateur anglais Piers Morgan sur TalkTV, diffusé en plusieurs parties mi-novembre, la vedette portugaise avait affirmé à propos de son entraîneur Erik ten hag : « Je n’ai pas de respect pour lui parce qu’il ne montre aucun respect pour moi ».

« Pas seulement l’entraîneur, mais deux ou trois autres types autour du club. Je me sens trahi », avait ajouté le quintuple Ballon d’Or.

Il s’est également attaqué aux propriétaires de Manchester United, la famille Glazer, qui « ne se soucient pas » du succès sportif de leur équipe et avait aussi égratigné ses anciens coéquipiers Wayne Rooney et Gary Neville, qui l’ont critiqué : « Ce ne sont pas mes amis ».

Après un premier passage (2003-2009) couronné de succès avec trois titres en Premier League et une Ligue des champions remportés sous la direction d’Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo est revenu chez les Red Devils lors de l’été 2021.

Mais la non-qualification de son équipe en Ligue des champions à l’issue de la saison 2021-2022, puis son temps de jeu réduit ces derniers mois, ont compliqué son deuxième passage à Manchester.

Les récents propos cinglants de CR7 contre son club ont précipité le divorce.

Vendredi dernier, Manchester United avait annoncé avoir « enclenché des mesures appropriées » en réponse aux attaques de son joueur vedette.

La vedette portugaise avait assuré de son côté que son conflit ouvert avec son club « n’ébranlerait pas » sa sélection durant le Mondial-2022, qu’elle entame jeudi contre le Ghana.