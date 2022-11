(Doha, Qatar) Le joueur étoile de l’équipe canadienne de soccer, Alphonso Davies, est maintenant « prêt à jouer », a indiqué l’entraîneur-chef John Herdman.

Envoyé spécial Alexandre Pratt La Presse

Davies s’était blessé à une jambe, au début du mois, lors d’une partie avec le Bayern Munich. Depuis, sa présence dans la formation canadienne pour le match face aux Belges, mercredi, était incertaine. D’ailleurs, au début de sa conférence de presse, mardi, John Herdman a tourné autour du pot. « Je pense que la pensée positive permet de guérir un peu plus vite. C’est certain qu’il veut jouer. Notre équipe médicale et nous désirons aussi qu’il joue, mais on doit étudier tous les algorithmes mathématiques pour évaluer ses progrès. »

Dix minutes plus tard, Herdman s’est montré beaucoup plus optimiste. « Alphonso est en santé maintenant. Il a atteint ses curseurs. Il est prêt à jouer. À l’entraînement, il vole sur le terrain. Il apprécie [l’expérience]. Nous sommes dans une position où nous pourrions aligner notre meilleure formation sur le terrain. C’est excitant. [Le gardien] Milan Borjan, espérons-le, sera de retour à l’entraînement aujourd’hui. Les nuages sombres se sont déplacés ! »

Borjan s’est finalement entraîné avec ses coéquipiers, plus tard en soirée. Les propos de John Herdman laissent entendre que le milieu de terrain Stephen Eustáquio a lui aussi retrouvé la forme.

Les Belges, eux, seront privés de leur attaquant vedette Romelu Lukaku.

La partie sera présentée mercredi à 14 h.