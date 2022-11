Dans le cadre de la Coupe du monde 2022, l’équipe des Sciences de données de La Presse, composée d’Abdoulaye Sakho et de Zakaria Sassioui, a construit un algorithme permettant de déterminer quelle équipe a le plus de chances de remporter la Coupe cette année. Dans un premier temps, voici les prédictions de la machine pour le carré d’as, avec les analyses de nos spécialistes.

Après 100 000 simulations, le modèle a déterminé que les deux duels du carré final seraient…

L’Argentine face à la France et la Belgique face au Portugal.

Jean-François Téotonio

PHOTO MASSIMO PINCA, ARCHIVES REUTERS Le Belge Axel Witsel à la lutte pour le ballon avec le Français Antoine Griezmann, lors de la demi-finale de la Ligue des Nations, à Turin en Italie, en octobre 2021. Comme lors de la demi-finale de la Coupe du monde en 2018, la France a eu le meilleur sur la Belgique.

Quatre excellentes équipes. Mais je ne vois qu’une seule chose : l’absence du Brésil dans ce carré d’as. Cela dit, les quatre équipes ici présentes sont redoutables, et ont quand même les atouts pour tout rafler.

L’Argentine a une des équipes les mieux équilibrées de son histoire récente. La France, bien qu’il lui manque N’Golo Kanté, Paul Pogba et Christopher Nkunku, a une profondeur à rendre jalouses les 31 autres équipes du tournoi. Le Portugal a une génération de talents extrêmement prometteuse, malgré sa surutilisation de Cristiano Ronaldo. La Belgique, avec l’absence de Romelu Lukaku, a des trous béants en attaque. Et sa défense est son maillon faible. Mais elle demeure une des belles formations de notre époque.

Mais, machine, pourquoi ne pas avoir prédit un magnifique affrontement entre l’Argentine de Messi et le Portugal de Ronaldo ? Et même une demi-finale revanche, après celle de 2018, entre la Belgique et la France ? Déception, déception.

Alexandre Pratt

PHOTO FRANCK FIFE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Neymar célèbre avec son coéquipier Pedro, le but inscrit par ce dernier lors du match amical opposant le Brésil à la Tunisie, à Paris, le 27 septembre.

Pour un robot qui n’a jamais disputé un match chez les pros, ce n’est pas mal du tout. Des choix logiques. Prudents. Les Français ont gagné la dernière Coupe du monde et les Argentins, la Copa América la plus récente, face aux Brésiliens. Au fait, où sont les Brésiliens ?

Ils sont quand même premiers au classement mondial. Ils n’ont perdu aucun match dans la dernière année. Surtout, ils sont dominants : 5-1 contre les Sud-Coréens, 5-1 contre les Tunisiens, 3-0 contre les Ghanéens, tous présents à cette Coupe du monde. C’est vrai, il y a souvent une surprise dans le carré d’as. L’Uruguay en 2010, la Turquie et la Corée du Sud en 2002, la Bulgarie en 1994.

Une surprise est possible. Mais ça ne sera pas au détriment des Brésiliens.

Marc Cassivi

PHOTO ANDRES KUDACKI, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Messi remportera-t-il finalement la Coupe ?

Sur papier, la France a probablement l’équipe la plus redoutable de cette Coupe du monde. Même sans Pogba, Kanté, Nkunku. Même avec un Varane qui se remet d’une blessure et un Griezmann qui n’est plus l’ombre de ce qu’il était en 2018. Benzema vient de remporter le Ballon d’or. Mbappé sera candidat au titre pour des années à venir. Il y a un renouvellement constant de joueurs français, dans les meilleurs championnats d’Europe. Mais… les Bleus ont tendance à s’écraser après un grand tournoi (j’y étais pour la déconfiture de 2002) et je ne suis pas convaincu que ce groupe a l’appétit pour se rendre en demi-finale.

J’y vois davantage l’Argentine, sur une lancée, invaincue à ses 35 derniers matchs, soudée derrière son Messi, à qui elle veut offrir un sacre mondial afin de faire taire les comparaisons avec Maradona… et Cristiano Ronaldo. Le Portugal s’est qualifié par la peau des fesses, mais c’est une équipe de grand talent, équilibrée, bien au-delà de Ronaldo, qui reste le point de mire à 37 ans.

Plus équilibrée que la Belgique ? Plus équilibrée que la Belgique.