(Lille, France) Plus la Coupe du monde se rapproche, plus Jonathan David est concentré sur cet évènement sportif planétaire. Jamais l’attaquant international canadien n’aurait pensé participer un jour à une telle compétition.

alexis menuge Collaboration spéciale

« Quand j’y songe, cette idée est juste folle », a-t-il lâché ces jours-ci à Luchin, le centre d’entraînement de son club Lille. « Quelque part, c’est assez irréel. Il y a tellement d’idées qui me viennent en tête, et je me dis que j’ai une grande chance de jouer une telle compétition. Désormais, on y est presque, et j’ai franchement hâte de retrouver mes camarades de la sélection pour participer à cette aventure. »

David ne tient pas à se mettre de pression inutile. Il compte simplement savourer chaque instant et se préparer au mieux afin d’arriver fin prêt et en pleine forme physique et mentale au Qatar dans quelques jours. Alors que les Canadiens affronteront successivement la Belgique – considérée comme l’un des grand favoris – le 23 novembre, puis la Croatie le 27 novembre et le Maroc le 1er décembre au premier tour, le buteur du champion de France 2021 ne cache plus son impatience.

« Je sais que nous avons une bonne équipe et je n’ai pas besoin de me mettre de pression. Nous avons beaucoup de joueurs talentueux capables de faire la différence. »

Si nous jouons notre jeu, tout se passera bien, je n’ai absolument aucun doute là-dessus. Jonathan David

Au fond de lui, il espère que cette Coupe du monde permettra à l’équipe canadienne de se révéler, et ce, à trois ans et demi d’un Mondial qu’elle organisera en compagnie des États-Unis et du Mexique : « J’espère de tout mon cœur que ce grand rendez-vous au Qatar sera l’occasion d’ouvrir les yeux sur le Canada avec les joueurs que nous avons dans notre pays qui sont très talentueux. D’habitude, ces joueurs n’ont pas la chance d’être vus par le monde entier. C’est une magnifique occasion de montrer l’étendue de notre potentiel avec de plus en plus de joueurs qui évoluent dans des grands clubs européens. »

Objectif Mondial

David se fixe-t-il un objectif précis à la Coupe du monde, la première pour son pays depuis 1986 ?

« Nous sommes suffisamment lucides pour savoir que nous avons hérité d’un groupe relevé et très homogène, note-t-il. Mais nous n’avons absolument rien à perdre. »

En tout cas, cette Coupe du monde tombe au meilleur moment pour lui, sachant que depuis le début de la saison, il aligne les belles performances avec le LOSC Lille. Dans le nord de la France, son rôle sur le terrain a évolué depuis l’arrivée sur le banc du Portugais Paulo Fonseca l’été dernier.

« C’est vrai que le coach m’a surtout expliqué mon rôle et ce qu’il voulait de moi à ce poste-là. Il sait que je suis un buteur, mais il me voit très bien jouer aussi en soutien de l’attaquant de pointe et il pense que pour l’équipe, c’est ça qui est mieux en ce moment, ce qui me permet d’étendre ma panoplie, de rendre mon jeu plus complet et donc d’être encore plus polyvalent. »

Recruté en août 2020 par les dirigeants lillois contre un chèque de 27 millions d’euros (36 millions de dollars canadiens), celui qui a aussi porté les couleurs du club belge de La Gantoise est lié jusqu’en juin 2025 avec Lille.

Depuis l’été dernier, David a marqué 10 buts dans le championnat de France en seulement 13 journées au cours desquelles il n’a manqué que 16 minutes de jeu (sur un total de 1170). La saison 2021-2022 avait été compliquée pour le Canadien qui avait eu un peu de mal à digérer le titre de champion de mai 2021. Il était resté muet lors de ses 13 premières apparitions (10 en championnat, 3 en Ligue des champions).

D’autres joueurs de son âge, 22 ans seulement, auraient perdu confiance en eux, mais pas Jonathan David.

« Honnêtement, dans le vestiaire, j’avais l’impression d’avoir un joueur de la trentaine à côté de moi, témoigne José Fonte, son coéquipier et capitaine à Lille. Et vu son rendement à l’entraînement, personne n’a remis en question ses qualités. »

Au-delà de son sang-froid pour finir les actions, sa plus grande force en tant qu’attaquant, c’est son intelligence dans les déplacements. José Fonte, coéquipier de Jonathan David

Depuis cet été, il a retrouvé son meilleur niveau, profitant de la longue pause estivale pour effectuer une préparation physique qui lui permet aujourd’hui d’en récolter les fruits. Son entraîneur Paulo Fonseca est ravi.

« La saison dernière, Jonathan a longtemps manqué de fraîcheur avec beaucoup de voyages pour participer aux éliminatoires de la Coupe du monde avec son équipe nationale. Ces dernières semaines, il exploite à fond son potentiel, son rendement est excellent et il est devenu polyvalent, c’est important. Cela veut dire qu’il n’est pas cantonné à jouer à un seul poste et c’est bien pour moi et l’équipe. C’est un joueur précieux. »

À Lille, malgré son jeune âge, David est entré dans l’histoire du club en devenant le buteur le plus prolifique dans le championnat de France au XXIe siècle, lui qui dispute sa troisième saison avec les Dogues. Il a ainsi dépassé la star belge Eden Hazard dont il croisera la route à Doha dans deux semaines.

S’il reste donc encore plus de deux ans et demi de contrat à David du côté de Lille, son avenir est un sujet d’actualité parmi plusieurs grands clubs européens. Il est acquis déjà qu’il n’ira pas au bout de son bail au LOSC.

« La prochaine étape est toujours un club encore plus grand. Si j’avais la chance de le faire, je le ferais, c’est légitime. Je suis ambitieux », a-t-il expliqué, lui qui est courtisé depuis plusieurs semaines par le Bayern Munich et Chelsea. En cas de belles performances à la Coupe du monde, la liste des prétendants s’allongerait de manière spectaculaire.