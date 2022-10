(Madrid) L’ancien gardien international espagnol Iker Casillas, champion du monde 2010, a affirmé dimanche que son compte Twitter a été piraté, après qu’un message a été publié avec son compte certifié disant qu’il était homosexuel.

Agence France-Presse

« Compte piraté. Heureusement, tout est rentré dans l’ordre. Pardon à tous mes abonnés. Et, évidemment, toutes mes excuses à la communauté LGBT », a réagi Casillas (41 ans) dimanche après-midi, après avoir supprimé le message précédent.

Dans la journée, le message suivant avait été publié sur son compte Twitter : « J’espère que vous me respecterez : je suis gai ».

Dans la foulée, son ancien coéquipier en sélection espagnole Carles Puyol a répondu avec un message ironique, suggérant qu’il ne s’agissait pas d’une véritable annonce : « C’est le moment de raconter notre relation, Iker », avait écrit Puyol, accompagnant son message d’émoticônes.

Iker Casillas, ancien gardien vedette du Real Madrid et de la sélection espagnole, est une figure incontournable du sport espagnol depuis le triplé historique Euro-Mondial-Euro réussi par la « Roja » entre 2008 et 2012.

Sa relation très médiatisée avec la journaliste Sara Carbonero, qu’il avait embrassée en direct juste après le sacre planétaire en Afrique du Sud, avait fait les délices des journaux, avant leur retentissante séparation en 2021. Le couple a eu deux fils.

PHOTO MIGUEL RIOPA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Iker Casillas et Sara Carbonero, en 2019

Les messages publiés sur les comptes de Casillas et Puyol ont fait réagir Joshua Cavallo, le seul joueur de soccer ouvertement homosexuel évoluant dans un championnat de première division, en Championnat d’Australie (A-League).

« Iker Casillas et Carles Puyol qui blaguent et s’amusent sur le sujet du coming-out dans le soccer, c’est désolant. C’est un passage difficile que n’importe quelle personne de la communauté LGBTQ+ doit traverser. Voir mes modèles et des légendes de ce sport s’amuser du coming-out et de ma communauté c’est au-delà de l’irrespect », a écrit Cavallo.

Il y a un an, en octobre 2021, le milieu de terrain, alors âgé de 21 ans, avait publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans lequel il déclarait : « Je suis un joueur de soccer et je suis gai ». Elle avait été visionnée sept millions de fois en 24 heures.

En Espagne, le troisième pays au monde à avoir autorisé le mariage des homosexuels, en 2005, l’ouverture aux LGBT+ (lesbiennes, gais, bi et trans) reste un tabou dans le soccer professionnel masculin. Aucun joueur en activité en Liga n’a franchi le pas à ce jour.