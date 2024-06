(Paris) La Ligue des champions à peine achevée par le sacre du Real Madrid, tous les regards sont désormais tournés vers l’Allemagne où l’Euro-2024, du 14 juin au 14 juillet, promet une âpre bataille avec deux grands favoris, la France et l’Angleterre, et le pays organisateur en principal outsider.

Keyvan NARAGHI Agence France-Presse

Trois ans après une 16e édition étalée sur onze pays pour fêter les 60 ans de la compétition, l’UEFA revient à une formule classique avec un hôte unique, qui espère revivre un nouveau « Sommermärchen », ce conte de fées estival vécu lors du Mondial-2006, mené de main de maître.

En pleine pandémie de COVID-19, l’Euro-2021 s’était déroulé avec des jauges souvent considérablement réduites. Finies les restrictions : les dix stades accueilleront 2,7 millions de spectateurs au cours des 51 matchs au programme jusqu’à la finale au stade olympique de Berlin.

Le tournoi n’en sera pas moins placé sous très haute surveillance sécuritaire en raison d’une menace terroriste islamiste toujours présente et d’éventuelles répercussions du conflit à Gaza.

Deux prétendants de poids se dégagent parmi les 24 participants pour briguer la succession de l’Italie.

La France, emmenée par sa grande vedette Kylian Mbappé, peut s’appuyer sur son réservoir inépuisable et son incroyable permanence au sommet (3 finales lors des 4 dernières grandes compétitions, Euro-2016, Mondial-2018, Mondial-2022) en font un candidat au titre incontournable.

L’échec à l’Euro-2021 et l’élimination sans gloire en huitièmes contre la Suisse (3-3 a. p, 5 t. a. b à 4) font à cet égard figure d’anomalie et Didier Deschamps aura à cœur d’aller chercher le seul trophée qui manque à son palmarès de sélectionneur.

« On va aborder l’Euro avec ambition, mais lucidité. J’ai bien conscience qu’avec tout ce qu’on a fait, l’attente est de plus en plus grande. Mais l’expérience nous rappelle aussi que dans une compétition, il y a des étapes à franchir », a déclaré le patron des Bleus à l’AFP début mai, mettant en garde contre un « groupe relevé » comprenant les Pays-Bas, l’Autriche et la Pologne.

L’interrogation Mbappé

Des doutes apparaissent d’ores et déjà sur l’état de fraîcheur des Français au terme d’une saison harassante pour la plupart des internationaux. Plusieurs joueurs sont d’ailleurs en convalescence (Aurélien Tchouaméni, Mike Maignan, Kingsley Coman).

L’état de forme de Mbappé interroge également. Auteur d’une deuxième partie de saison sans relief depuis l’annonce en interne en février de son départ du PSG et peut-être la tête ailleurs, celui qui s’apprête à rejoindre le Real Madrid devra retrouver physique et moral si les vice-champions du monde veulent aller loin.

Les Bleus devront aussi compter sur un rival de poids avec l’Angleterre. Finalistes en 2021, les « Three Lions » arrivent en Allemagne bardés d’ambitions et portés par des individualités exceptionnelles, symbolisées par le milieu prodige du Real Madrid Jude Bellingham (20 ans), le prolifique attaquant Harry Kane ou les deux feux-follets de Manchester City Phil Foden et Jack Grealish.

Mais si une équipe a les capacités de déjouer les plans des ogres français et anglais, c’est bien l’Allemagne. Devant son public, la Mannschaft risque d’être redoutable et très difficile à manœuvrer.

Après une campagne de matchs amicaux catastrophique en 2023, l’arrivée aux commandes de Julian Nageslmann à la place d’Hansi Flick a changé la donne et réveillé les Allemands, redevenus des aspirants à un quatrième sacre continental, le premier depuis 28 ans. Leur succès éclatant contre la France en mars à Lyon (2-0) en a été la démonstration saisissante.

« J’ai le sentiment que l’on peut gagner le tournoi », a lancé, confiant, le sélectionneur en dévoilant sa liste de joueurs le 16 mai.

Miraculée des qualifications après avoir déjà manqué les deux dernières Coupes du monde, l’Italie, tenante du titre, ne bombe en revanche pas le torse et devra déjà sortir vivante du groupe de la mort avec l’Espagne, la Croatie et l’Albanie.

Le format du premier tour, qui permet aux deux premiers des six groupes et aux quatre meilleurs troisièmes de se qualifier pour les huitièmes, devrait néanmoins épargner une mauvaise surprise aux grandes nations. En 2016, le Portugal de Cristiano Ronaldo, toujours là à 39 ans, avait terminé troisième de sa poule, ce qui ne l’avait pas empêché de soulever la coupe en battant la France en finale au Stade de France (1-0 a. p.).