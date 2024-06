Un match qui se termine à 10 contre 10. Des buts chaotiques pour un nul de 2-2. Décidément, le CF Montréal aime jouer dans des films d’action aux nombreuses péripéties, ces temps-ci.

Et à l’image de Bruce Willis dans Die Hard, il est ressorti de cette rencontre contre l’Union de Phildadelphie ecchymosé, mais heureux dans les circonstances.

Quand même Samuel Piette marque, c’est qu’on est rendus aux derniers retranchements de nos idées de scénario. Ce n’est pas par manque de respect : le dernier filet du capitaine datait du 28 août 2021, face à Toronto.

Le CFM va le prendre, ce match nul. Bien que Montréal ait marqué en premier, c’est Philly qui a fait tout le jeu dans cette rencontre mouvementée.

Un but rapide, un carton rouge

L’Union, avant samedi soir, c’était cinq matchs sans victoire à domicile, et un seul gain en neuf rencontres. C’est donc dire que pour une rare fois au cours des dernières années, Philadelphie était un adversaire prenable.

PHOTO CHRIS SZAGOLA, ASSOCIATED PRESS Sunusi Ibrahim a ouvert la marque dès les premiers instants du match

Il fallait savoir en profiter. C’est ce que Sunusi Ibrahim a fait… alors que l’écho du coup de sifflet annonçant le début de match retentissait encore au Subaru Park. Dès la 49e seconde, le Nigérian a pris une belle frappe de l’extérieur de la surface. Servi par Dominic Iankov, Ibrahim a fait 1-0. Son cinquième de la saison, son troisième cette semaine. C’était aussi le cinquième but le plus rapide de l’histoire de la formation montréalaise.

Ça aura été le seul moment de réjouissance montréalaise en première demie : Philly a dominé l’engagement, même si sa possession du ballon a été majoritairement stérile.

Le CF Montréal a tenu le fort malgré tout… jusqu’à ce qu’Ariel Lassiter écope d’un carton rouge, en fin de période. L’officiel Ted Unkel lui a d’abord décerné un jaune pour un coup de coude envers José Martinez, mais une vérification à la VAR a fait changer la sanction de couleur.

Les hommes de Laurent Courtois devaient ainsi prévoir se défendre à 10 contre 11 pendant toute la deuxième période.

Au bout du suspense

Avant l’heure de jeu, on a bien cru que les carottes étaient cuites. Philly venait de marquer coup sur coup, à la 56e sur penalty, puis à la 58e du pied de Mikael Uhre. Sebastian Breza, qui obtenait un premier départ en MLS, n’a pas bien paru sur la séquence menant au penalty. George Campbell non plus sur le but suivant, lui qui a été déculotté dans la surface sur la séquence.

Puis, à la 63e, une lueur d’espoir pour Montréal. Les crampons de Jack Elliott sont entrés solidement en contact avec Raheem Edwards. Le défenseur des locaux a vu rouge à son tour, alors que le latéral montréalais est sorti en civière.

Sur le coup franc subséquent, nul autre que Samuel Piette s’est emparé du ballon dans la surface pour créer l’égalité à 2-2.

Le match a été tendu au possible jusqu’à la toute fin, surtout pour Montréal, comme la fin de soirée de John McClane à la tour Nakatomi.

Le CF Montréal part ainsi en vacances de deux semaines, à bout de souffle après ce mois de mai infernal, mais fort de trois matchs sans défaite.