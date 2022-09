(Doha) Le Qatar n’écoute plus les critiques entourant la tenue de la Coupe du monde, qui débuté dans moins de deux mois, et a confiance dans le déroulement de l’évènement, a déclaré jeudi le patron du comité d’organisation.

Agence France-Presse

« Le Qatar a dépassé depuis longtemps le stade des réponses aux sceptiques quant à ses capacités à organiser la Coupe du monde », a déclaré Hassan al Thawadi, secrétaire général du comité d’organisation, cité par l’agence officielle de presse Qatar News Agency.

« Dès le premier jour, nous étions persuadés que nos actes sur le terrain prouveraient à tous la capacité du Qatar à accueillir un tournoi majeur comme la Coupe du monde », a-t-il ajouté dans une interview à QNA.

Le petit État gazier du Golfe et ses 2,8 millions d’habitants se préparent à accueillir le plus important évènement de leur histoire. Plus d’un million de visiteurs sont attendus pour ce Mondial, programmé entre le 20 novembre et le 18 décembre.

À moins de deux mois du match d’ouverture, entre le Qatar et l’Équateur, les huit stades où se joueront les 64 matchs du tournoi sont prêts.

Le système des transports et la question de l’hébergement constituent en revanche un sujet d’interrogation majeure. La question des travailleurs immigrés et le respect des droits des membres des communautés LGBTQ sont aussi au cœur des critiques contre le Mondial qatari.

« Tout le monde est le bienvenu », insistent les autorités du Qatar, qui mettent aussi en exergue les réformes du droit du travail intervenues ces derniers temps, avec notamment un relèvement du salaire minimal. Les organisateurs indiquent par ailleurs qu’il y aura suffisamment d’hébergements pour faire face à l’afflux de visiteurs.