(Montréal) Le CF Montréal n’a pas l’habitude de prendre ses adversaires à la légère, mais il devra être encore plus vigilant contre une équipe qui ne manquera pas de motivation.

Simon Servant La Presse Canadienne

Le Bleu-blanc-noir sera en visite à Foxborough pour y affronter le Revolution, samedi soir, et les enjeux sont clairs pour la formation de la Nouvelle-Angleterre.

Alors qu’il ne lui reste que trois matchs à disputer, le Revolution (9-11-11) doit absolument enchaîner les victoires s’il souhaite participer aux éliminatoires, alors qu’il accuse trois points de retard derrière le Crew de Columbus.

Mardi soir, pendant que les Montréalais battaient le Fire de Chicago au stade Saputo, les « Revs » ont raté une belle occasion de grimper de quelques rangs au classement de l’Association Est lorsqu’ils ont encaissé un revers de 3-1 aux mains du Dynamo de Houston, la deuxième pire équipe de l’Ouest.

Cette défaite a d’ailleurs été difficile à digérer pour l’entraîneur-chef Bruce Arena, qui a mentionné que son équipe avait mérité ce résultat. Le milieu de terrain Carles Gil a surenchéri en disant qu’il ne croyait pas que le Revolution méritait de participer aux éliminatoires.

L’entraîneur-chef du CF Montréal (17-9-5), Wilfried Nancy, s’attend à ce que ce genre de commentaires fouettent les joueurs du Revolution, mais il était déjà préparé à un match difficile.

« J’ai regardé des matchs du Revolution et effectivement, il aurait pu mieux faire. Je comprends la réaction de l’entraîneur. En général, quand quelqu’un dit ça, les joueurs sortent fort lors de la partie suivante, a expliqué Nancy. Nous nous attendons à un duel difficile, comme c’est le cas chaque fois, et c’est sûr que les joueurs vont courir beaucoup plus. »

Le Revolution n’aurait pas nécessairement eu à attendre ces commentaires pour se motiver. Un petit coup d’œil à son calendrier et au résultat de l’affrontement du 20 août aurait fait l’affaire.

Le CF Montréal avait écrasé les « Revs » 4-0 au stade Saputo et il avait mis fin à leur séquence de cinq matchs sans défaite. Depuis, le club de la Nouvelle-Angleterre n’a signé qu’une seule victoire (1-3-1) et il a chuté au classement.

« Nous avions disputé un bon match contre eux à la maison. Ils pouvaient peut-être utiliser la fatigue comme excuse à ce moment et on verra s’ils seront encore fatigués cette fois. En tout cas, ils ont toujours une chance de jouer leurs cartes pour les éliminatoires. Nous allons essayer de marquer un but pour voir comment ils vont réagir, mais tant que nous n’aurons pas marqué, c’est sûr que ce sera un match avec une grosse intensité », a observé Nancy.

Du côté de l’équipe montréalaise, qui n’a pas perdu à ses trois dernières sorties (2-0-1), une victoire lui permettrait de s’assurer du deuxième échelon de l’Est. Le club atteindrait du même coup un autre objectif fixé en cours de saison.

Plus tôt cette semaine, le Bleu-blanc-noir s’est assuré d’accueillir un match éliminatoire à son domicile et tous les joueurs semblent se plaire dans le système de Nancy.

« J’apprécie vraiment faire partie d’un groupe qui accomplit d’aussi belles choses et qui connaît une saison aussi spéciale. Je suis concentré à contribuer à amener ce groupe-là le plus loin possible et à battre d’autres records », a laissé entendre le milieu de terrain Joaquin Torres.

Torres, qui a obtenu une importante passe décisive vendredi dernier, contre le Crew, pourrait une fois de plus voir de l’action, contre les « Revs ». Le CF Montréal en sera à un troisième match en huit jours et avant cette séquence chargée, Nancy avait déjà une idée de la façon dont il allait utiliser ses joueurs.

Contre le Fire, il a donné une soirée de congé aux défenseurs réguliers Alistair Johnston et Kamal Miller tandis que le milieu de terrain Samuel Piette et l’attaquant Romell Quioto sont entrés dans la rencontre après une heure de jeu.

Même si les Montréalais ne joueront aucun match pendant deux semaines en raison de la pause internationale, Nancy n’a pas l’intention de déroger de son plan.

« Ce n’est pas la pause qui va influencer mes décisions concernant l’équipe que je vais mettre sur le terrain. Nous jouons contre les "Revs", qui ont une façon de jouer et un style bien à eux. Je vais utiliser les joueurs qui, je pense, vont nous aider à avoir une bonne performance. J’ai apporté des changements contre le Fire parce que c’était le moment de le faire. Je vais voir quel genre d’équipe je vais présenter, mais la pause n’aura aucun lien », a affirmé l’entraîneur-chef.

Le milieu de terrain Lassi Lappalainen (adducteurs) sera de nouveau absent pour le CF Montréal, mais son retour au jeu serait imminent selon Nancy.