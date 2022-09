Les rumeurs de transfert à l’endroit d’Ismaël Koné sont reparties de plus belle, jeudi. Le milieu de terrain du CF Montréal serait en voie de s’entendre avec Sheffield United, en deuxième division anglaise.

Jean-François Téotonio La Presse

La personnalité Fabrizio Romano a révélé sur Twitter vers 13 heures que le transfert de Koné vers Sheffield serait permanent. Une somme d’environ 5 millions de livres, soit environ 7,5 millions de dollars canadiens, reviendrait au CF Montréal.

Il semblerait que Koné partirait dès maintenant vers le nord de l’Angleterre. A contrario de l’entente conclue par Olivier Renard avec l’AZ Alkmaar pour le transfert de Djordje Mihailovic, la semaine dernière.

Une chose est certaine : il s’agirait encore là d’un grand coup frappé par le directeur sportif Olivier Renard. Koné a été acquis du CS Saint-Laurent l’année dernière. Il a effectué ses débuts professionnels cette saison, marquant son arrivée en grand avec un but sublime contre Santos Laguna au Stade olympique, en Ligue des champions.

Depuis, le Québécois de 20 ans a participé à 21 des 27 matchs du onze montréalais, foulant le terrain à 15 reprises. Son but contre le Fire de Chicago, la semaine dernière, était une autre preuve de son grand talent.

Si la transaction et les chiffres se confirment, la marge de profit pour le club serait astronomique.

Cependant, si Koné venait à quitter Montréal dès maintenant, des questions se poseraient pour la suite des choses sur le terrain. Le jeune homme était certes en plein développement cette saison. Il a connu de bons moments, oui, mais aussi des ratés. Il reste que la perte d’un milieu de terrain créatif, porté vers l’avant, et ce sans véritable remplaçant, pourrait faire mal à la troupe de Wilfried Nancy. Surtout à l’approche des séries.

Rida Zouhir, un autre milieu central, a obtenu quelques minutes en début de saison, mais n’en a joué que 110 en 2022. Victor Wanyama et Samuel Piette ont des rôles plus défensifs. Mathieu Choinière est apprécié par Nancy pour sa polyvalence, et pourrait faire partie d’un remaniement du milieu.

Sheffield n’est pas le premier club anglais à faire de l’œil à Ismaël Koné, par ailleurs. Norwich, aussi en Championship, avait offert un contrat au joueur à l’ouverture du marché des transferts. Ils l’avaient même rencontré. Koné s’était dit « reconnaissant » de cette offre le mois dernier.

Dans la foulée, Olivier Renard avait mentionné que le club avait reçu « plusieurs offres » pour le milieu québécois, sans confirmer l’intérêt de Norwich.

Sheffield est présentement en première position du Championship après sept rencontres. Une promotion mènerait le club en Premier League pour la prochaine saison.

Le marché des transferts en Angleterre se ferme à 18 heures, notre heure. La confirmation – ou l’infirmation – ne devrait pas trop se faire attendre.