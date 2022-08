Dans le dernier droit de la saison, toutes les victoires sont importantes, mais le CF Montréal a l’occasion de frapper un grand coup mercredi soir, contre les Red Bulls de New York.

Simon Servant La Presse Canadienne

Installée au deuxième rang de l’Association Est, l’équipe montréalaise accueillera les Red Bulls au stade Saputo et elle pourrait non seulement faire un pas de plus vers une participation aux éliminatoires, mais aussi augmenter ses chances d’y disputer un match à domicile.

Avec une victoire et un peu d’aide, le Bleu-blanc-noir pourrait creuser à 13 points l’écart avec l’Orlando City SC, qui pointe actuellement en cinquième place, et à 17 points l’écart avec le FC Cincinnati, qui se trouve au huitième échelon.

Les sept premières formations de l’Est participeront aux séries et les quatre premières sont assurées de disputer un match éliminatoire dans leur stade.

Le CF Montréal (15-8-4) a cependant sur sa route un adversaire qu’il connaît bien et qui lui souffle dans le cou. Les Red Bulls (12-8-8) occupent la quatrième position, à cinq points des hommes de Wilfried Nancy, et ils regardent eux aussi vers le haut du classement.

Les New-Yorkais chercheront à venger leur défaite de 2-1 subie le 9 avril et ils arrivent à Montréal forts d’une séquence de trois parties sans défaite (2-0-1). Il est aussi important de noter que les Red Bulls n’ont eu aucun complexe à l’étranger cette saison, constituant l’une des trois formations de la MLS à avoir signé huit victoires sur les terrains adverses en 2022 (8-3-3).

Nancy s’attend à du rythme élevé et à des occasions de marquer de part et d’autre.

« Les Red Bulls aiment jouer contre des équipes qui échangent avec eux. Ils aiment appliquer de la pression et être très combatifs. Ils sont là au classement parce qu’ils jouent de la même façon à domicile et à l’étranger, a observé l’entraîneur-chef du CF Montréal. Il n’y a aucune surprise avec les Red Bulls, quand ils récupèrent le ballon, ils essaient de marquer le plus rapidement possible. Nous allons préparer quelque chose pour les perturber et nous savons que nous pourrons aussi marquer. »

Au cœur d’une semaine chargée, la troupe montréalaise vient de signer une victoire courageuse contre le Fire à Chicago. Elle a dû protéger une avance de 2-0 pendant toute la deuxième demie alors qu’elle se défendait avec un joueur en moins.

Nancy a dû adapter son plan de match en conséquence et il a effectué cinq changements en deuxième demie, mais il assure que sa vision n’a pas changé concernant l’utilisation de ses joueurs pour le reste de la semaine. Les Montréalais rendront visite au Toronto FC, dimanche.

« Pour les joueurs, nous y allons étape par étape parce que sinon ça amène de la confusion. Du côté des entraîneurs, c’est sûr que nous anticipons aussi l’autre match du week-end, mais la partie contre le Fire n’a rien changé. Il peut se passer beaucoup de choses lors d’un match, comme nous avons vu à Chicago. C’est notre métier et nous allons nous adapter. Je n’avais pas encore prévu qui seraient les partants contre les Red Bulls », a-t-il indiqué.

Pour le CF Montréal, ce duel contre les Red Bulls présente aussi une occasion d’établir sa suprématie à domicile, même s’il montre une fiche positive au stade Saputo (7-4-2).

Par moments cette saison, les hommes de Wilfried Nancy ont offert des performances dominantes contre les équipes en visite à leur domicile, mais les résultats n’ont pas toujours suivi. Ils viennent toutefois de servir une correction de 4-0 au Revolution de la Nouvelle-Angleterre, il y a 10 jours, et peut-être que ce triomphe pourra rester en mémoire pour le reste de la campagne.

« Notre fiche à l’étranger parle d’elle-même, mais nous devons trouver de la constance à domicile. J’ai l’impression qu’à l’étranger, nous sommes plus libres dans notre façon de jouer. À la maison, quelques points nous ont glissé entre les doigts. Nous avons comme objectif de disputer un ou plusieurs matchs éliminatoires au stade Saputo et pour y arriver, nous voulons nous sentir plus à l’aise à domicile. Surtout contre un club comme les Red Bulls. Ça va être mouvementé et ils vont courir partout, mais nous sommes prêts à ça », a exprimé le défenseur Alistair Johnston.

Les Red Bulls devront assurément avoir à l’œil l’attaquant Romell Quioto, qui a inscrit six buts à ses quatre dernières sorties. Ses récentes performances ont tellement impressionné que le Hondurien commence à entrer dans les discussions pour le titre de joueur le plus utile de la MLS.

« Je suis très fier de lui. J’ai hâte de voir comment il va réagir dans les matchs à plus grande pression, a déclaré Nancy. Romell a dépassé un cap. Il a mûri, tant comme joueur que comme personne. Nous sommes fiers de voir Romell s’éclater sur le terrain, défendre et amener une énergie positive. Je continue à le mettre au défi parce que je pense qu’il peut viser encore plus haut. »

Avec un gain mercredi, le CF Montréal établira deux records d’équipe en MLS. D’abord, celui du plus grand nombre de victoires en une saison (16) et ensuite, du plus haut total de points (52). En récoltant au moins un point, il battra son record d’équipe de huit matchs d’affilée sans défaite, établi plus tôt cette saison.