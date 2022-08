Ce CF Montréal n’a pas fini de nous surprendre. Il est allé l’emporter au Texas, samedi soir. Une victoire de 3-2 contre le Dynamo. Une septième sur la route cette saison. Une toute première à Houston dans son histoire.

Jean-François Téotonio La Presse

Wilfried Nancy a parlé à plusieurs reprises cette saison d’« écrire l’histoire » du club. Ses hommes répondent à l’appel jusqu’à présent. Tellement qu’ils viennent de prendre fin seuls le deuxième rang du classement de l’Est. Devant les champions en titre du New York City FC.

Romell Quioto et Alistair Johnston ont été les buteurs montréalais, avant que Lassi Lappalainen ne joue sa carte de magicien pour donner les devants aux Montréalais en deuxième mi-temps.

Et ce but à la 69e, le Finlandais le méritait. Ça faisait plusieurs matchs qu’il faisait la différence dans le couloir gauche montréalais. Samedi, il était récompensé de seulement son deuxième filet de la campagne. Et quelle réussite c’était. Porteur du ballon à gauche, il sortait ses plus beaux pas de tango scandinave — oui, oui — pour déjouer trois défenseurs texans en enfilant une superbe frappe enroulée du pied droit.

Le hic, c’est que ce match pourrait coûter cher sur l’état de santé de certains piliers de l’équipe. Comme Romell Quioto, qui est sorti à la 77e après ce qui semblait être des crampes. Comme Rudy Camacho, qui s’est plus clairement blessé à l’épaule à la 59e.

Un scénario riche en péripéties

Du reste, la deuxième mi-temps a été mieux contrôlée par le CF Montréal. Parce que la première mi-temps a été particulièrement mouvementée.

Le Bleu-et-noir a entamé son match avec un bel aplomb offensif. Au détriment d’une étanchéité à l’arrière. Ce qui a permis à Houston de s’amener à plusieurs reprises avec vitesse.

Et de finalement s’inscrire à la marque de belle façon, à la 12e minute. La supervedette mexicaine Hector Herrera envoyait une prodigieuse passe lobée en profondeur vers Sebastián Ferreira. Le Paraguayen contrôlait habilement, puis déjouait Rudy Camacho avec un petit pont, avant de prendre un tir du pied gauche qui battait James Pantemis.

Ce but a enclenché une série d’évènements. Quelques instants plus tard, le gardien texan Steve Clark commettait une véritable bourde en fauchant un Djordje Mihailovic qui se dirigeait tout droit vers la ligne de fond. Penalty. À la 15e, Romell Quioto allait ainsi marquer son 12e de la saison devant ses anciens partisans.

Le jeu, ouvert au possible, passait de droite à gauche. Jusqu’à ce qu’une partie de billards dans la surface ne résulte en une solide passe de Samuel Piette vers Alistair Johnston à droite, à la 28e. Le défenseur canadien, qui joue peut-être le meilleur soccer de sa carrière présentement, allait marquer son deuxième de la saison d’une belle frappe du pied gauche. Montréal prenait les devants 2-1.

Mais Houston continuait de profiter des failles dans la défense montréalaise. Pantemis enchaînait une belle sortie, puis une belle parade du bout de la main pour pousser le ballon vers le haut du filet. Avant de réussir son plus bel arrêt, du bout du pied, sur un tir dévié à bout portant.

Au volume, ça a fini par casser. À la 36e, Daniel Steres profitait d’un bon centre de Memo Rodríguez et ramenait tout le monde à égalité.

Et non, le scénario de cette mi-temps n’était pas encore complété. À la 43e, on accorde un autre penalty à Montréal. Après de longues minutes d’incertitude, la VAR confirme la décision. Quioto s’amène devant le ballon… et rate complètement sa frappe.

À noter aussi la belle performance de Djordje Mihailovic, qui semble finalement retrouver ses repères de belle façon depuis son retour de blessure. Il s’est signalé à quelques reprises samedi, dont un bon tir sec qui suivait un beau geste pour porter le ballon sur son pied droit à la 42e.