(Montréal) Le CF Montréal va rendre hommage à l’ancien capitaine Patrice Bernier à l’occasion du match au Stade Saputo contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, le samedi 20 août.

La Presse Canadienne

Intronisé cette année au Temple de la Renommée de Canada Soccer, Bernier sera honoré par le club montréalais à la demie.

Le Revolution est la dernière équipe que Patrice Bernier a affrontée en MLS, le 22 octobre 2017.

Il avait d’ailleurs marqué son 20 et dernier but en carrière en saison régulière, sur un penalty.

« Je connais Patrice depuis plus de 25 ans et j’ai été privilégié de jouer avec lui au niveau amateur, universitaire, professionnel avec l’Impact et en équipe nationale, a dit par communiqué le président et chef de la direction du CF Montréal, Gabriel Gervais. Il a beaucoup donné pour le soccer et la communauté, autant sur la scène provinciale que nationale. Il mérite entièrement cet honneur. »

En six saisons en MLS (2012-2017), il a disputé 151 matchs en saison régulière et huit matchs en séries éliminatoires, compilant 15 buts et 28 mentions d’aide. Il a été nommé Joueur par excellence et Joueur humanitaire du Club en 2012, puis a été invité au Match des étoiles de la MLS en 2013.

Capitaine de 2014 à 2017, il a notamment aidé l’équipe à remporter le Championnat canadien en 2013 et 2014. Il a aussi accédé à la finale de la Ligue des champions de la Concacaf en 2015.

Sa carrière professionnelle à Montréal a débuté en 2000 et a été entrecoupée d’un séjour de dix ans en Europe, jouant en Allemagne, en Norvège et au Danemark.

Bernier a également disputé 56 matchs avec l’équipe nationale canadienne. Il a été intronisé au Temple de la renommée du soccer québécois le 25 novembre 2017.