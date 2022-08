Luis Diaz et Joel Waterman

Comment décrire ce match de fou ? Montréal tirait de l’arrière 1-0 à la 87e, face au Crew de Columbus. Après une interruption d’une heure et demie due à la météo. Il l’a pourtant emporté 2-1. Une victoire spectaculaire.

Jean-François Téotonio La Presse

Kei Kamara, à la 88e. Puis Joel Waterman-qui d’autre, n’est-ce pas ? — à la 94e. Les deux héros montréalais.

Ce résultat, obtenu in extremis sous les orages de l’Ohio, on va s’en rappeler longtemps.

Entre autres parce que Montréal vient de prendre toute une option au classement. Le Crew poussait avec neuf matchs consécutifs sans défaite avant cette rencontre. Et il semblait bien parti pour en ajouter un 10e.

Lorsque les deux équipes ont été rappelées aux vestiaires à la 74e minute, c’était Montréal qui était en train de prendre l’ascendant. Une cellule orageuse passait au-dessus du Lower. com Field. Il était alors 21 h 15.

La rencontre a été suspendue pendant près d'une heure et demie en raison des orages.

Le jeu a finalement repris à 22 h 41, une pause forcée qui aura donc duré près d’une heure et demie.

Au moment de l’interruption, on sentait Montréal retrouver son allure après un début de match difficile et un but encaissé rapidement.

L’entrée en jeu à la 63e de Romell Quioto, notamment, lui avait été salutaire. Le Hondurien s’était créé deux belles occasions de marquer très rapidement.

Un alignement remanié

On le disait : la première mi-temps a été laborieuse pour Montréal. La troupe de Wilfried Nancy ne parvenait pas à installer son jeu, un rythme qu’elle impose habituellement si bien.

Lucas Zelarayán célèbre son but avec ses coéquipiers.

Il faut dire que de l’autre côté, le Crew bombait le torse, fort de ses neuf matchs consécutifs sans défaite. Cette confiance se transposait dans le jeu des locaux, Cucho Hernandez et Lucas Zelarayán étant ses bougies d’allumage.

C’est d’ailleurs ce dernier qui ouvrait la marque à la 14e minute. Son tir dans la surface était dévié et déjouait complètement un Sebastian Breza demeuré immobile.

Oui, vous avez bien lu : c’était Breza dans les buts pour Montréal. Malgré les deux jeux blancs en trois matchs pour James Pantemis le mois dernier. Ce changement s’inscrivait dans un roulement massif de l’effectif. Pas moins de sept joueurs n’ayant pas figuré sur le onze partant de Wilfried Nancy samedi dernier étaient en poste, mercredi.

Breza s’est néanmoins repris avec quelques bons arrêts par la suite, dont un à bout portant quelques instants après le but victorieux du Crew.

Ceci explique cela : le CF Montréal est dans une séquence de trois matchs en sept jours. Il reprendra le flambeau samedi prochain au stade Saputo, face à l’Inter Miami.

