Le CF Montréal a vu rouge dans la métropole canadienne. Le Toronto FC s’est imposé 4-0 au BMO Field en demi-finale du Championnat canadien.

Jean-François Téotonio La Presse

Ayo Akinola a marqué un doublé, alors que les Torontois ont réellement explosé en deuxième mi-temps avec trois filets.

Photo Nick Turchiaro, USA TODAY Sports Ayo Akinola (20) célèbre avec ses coéquipiers son but inscrit en première demie.

Cette défaite sonne donc le glas du parcours des Montréalais, champions en titre, dans l’édition 2022 de cette compétition.

Manque d’opportunisme

Montréal n’a pas su profiter d’un TFC qui cherchait encore à s’organiser dans les premiers instants de la première mi-temps. Ses deux meilleures occasions devant le filet se sont soldées par des tirs de Samuel Piette à l’orée de la surface (3e, 20e). La première a d’ailleurs bien fait rire son entraîneur-chef Wilfried Nancy sur les lignes de côté.

Photo Kevin Sousa, USA TODAY Sports L’entraîneur-chef du CF Montréal, Wilfried Nancy

Par la suite, Toronto retrouvait son allure. On attaquait le filet de James Pantemis avec plus d’aplomb et, surtout, de réussite. On forçait la défense montréalaise, qui a joué mollement tout le match, à des glissades in extremis.

Jusqu’à ce que la digue lâche finalement. À la 40e, Ayo Akinola était servi dans la surface après une montée rapide avec Luca Petrasso et Jesús Jiménez, et enfilait à l’embouchure pour le premier but du match.

Explosion de rouge

La troupe de Wilfried Nancy sortait des vestiaires avec énergie pour la deuxième période. Kei Kamara et Ahmed Hamdi venaient de remplacer Zorhan Bassong et Mathieu Choinière, respectivement. Et on pensait que les choix de l’entraîneur-chef allaient porter fruit… jusqu’à ce qu’Akinola récidive.

L’attaquant canadien profitait d’autres largesses défensives de la brigade montréalaise à la 54e et prenait un puissant tir à l’entrée de la boîte. Camacho, étendu au sol après une glissade, ne pouvait que constater les dégâts.

Montréal répondait positivement à ce deuxième but, mais n’a jamais pu violer la cage de Quentin Westberg. Pire, Toronto en marquait un troisième (Jiménez, 75e) après un autre cafouillage aux remparts. Pantemis ratait son dégagement, Camacho ne pouvait sortir le ballon malgré une tentative de coup du scorpion, et le ballon traversait la ligne.

Les hommes de Bob Bradley poussaient même l’affront jusqu’à s’en permettre un quatrième quelques instants plus tard. Alejandro Pozuelo lobait le ballon devant le but à la 78e.

Cette défaite est la quatrième en cinq matchs pour le CF Montréal, toutes compétitions confondues. Il ne pourra participer à la Ligue des champions en 2023 que s’il termine au premier rang de sa conférence en 2022, ou s’il remporte la Coupe MLS.