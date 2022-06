Vancouver et Toronto accueilleront des matchs

(Vancouver) La FIFA a annoncé jeudi que des matchs de la Coupe du monde de soccer masculin de 2026 auront lieu à Vancouver et à Toronto.

La Presse Canadienne

Edmonton a aussi été considérée, mais elle n’a pas été nommée parmi les villes hôtesses de la Coupe du monde, qui sera tenue conjointement par le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Les villes américaines de Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami et New York/New Jersey ainsi que les villes mexicaines de Mexico City, Monterrey et Guadalajara accueilleront des matchs de ce tournoi qui en comptera 48 au total.

Montréal a laissé tomber sa candidature canadienne en août, après que le gouvernement provincial du Québec eut retiré son appui, citant des dépassements de coûts qui auraient été difficiles à justifier auprès des contribuables.

Le B.C. Place de Vancouver a accueilli neuf matchs de la Coupe du monde de soccer féminin de 2015, incluant la finale, qui a attiré plus de 50 000 partisans. Toronto a été l’hôtesse des Jeux panaméricains de 2019.

Le B.C. Place et le BMO Field à Toronto nécessiteront des améliorations avant la Coupe du monde de 2026. Vancouver est sur le point d’installer une surface de jeu gazonnée et Toronto devrait augmenter la capacité du stade au minimum requis par la FIFA, soit de 40 000 places.