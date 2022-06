Photo Armando Franca, Associated Press

(Las Vegas) Une femme du Nevada qui poursuivait le joueur de soccer étoile Cristiano Ronaldo pour des millions de dollars et qui prétendait avoir obtenu un pot-de-vin de 375 000 $ pour se taire après qu’il l’eut violée à Las Vegas en 2009 a perdu sa cause devant un tribunal américain.

Ken Ritter Associated Press

La juge de district Jennifer Dorsey de Las Vegas a retiré les accusations vendredi afin de punir l’avocat de la prétendue victime, Leslie Mark Stovall, pour sa « mauvaise foi » et le recours à des fuites et à des documents volés portant sur les discussions privées entre Ronaldo et ses avocats. Dorsey a indiqué que cela avait nui aux procédures, rendant la poursuite caduque.

Dorsey a déclaré dans son verdict de 42 pages que l’abandon de la poursuite sans possibilité de la reformuler est une sanction sévère, mais a ajouté que la réputation de Ronaldo a été entachée par l’attitude de Stovall.

Ce dernier n’a pas immédiatement répondu aux messages téléphoniques et aux courriels laissés par l’Associated Press samedi pour obtenir des commentaires. Des textos expédiés à son adjointe Larissa Drohobyczer sont aussi restés sans réponse. Ils pourraient aller en appel de la décision devant la Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit à San Francisco.

L’avocat de Ronaldo à Las Vegas, Peter Christiansen, était en déplacement et n’a pu être rejoint pour commenter les récents développements.