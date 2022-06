Olivier Renard restera bel et bien à Montréal. Et ce, pour une « durée indéterminée ».

Jean-François Téotonio La Presse

Le CF Montréal a annoncé jeudi s’être entendu avec son directeur sportif pour une prolongation de contrat.

Fait à noter : il n’y a pas de date d’échéance à cette entente. Le contrat précédent devait se conclure en décembre 2022.

« Ce nouveau contrat d’emploi me procure la stabilité professionnelle que je recherchais pour ma famille et moi, a déclaré le Belge par voie de communiqué. Nous aimons Montréal et on se sent bien ici. »

Olivier Renard devient du même coup vice-président du club. Il travaillera donc au sein de l’équipe de direction de Gabriel Gervais.

Le directeur sportif restera néanmoins responsable du recrutement, de la signature et de la supervision des joueurs et de la gestion de la masse salariale de la première équipe.

« L’entente avec Olivier traduit une volonté commune de poursuivre la collaboration amorcée en 2019 et le positionne dorénavant au cœur de la structure corporative que nous mettons en place », estime le propriétaire, Joey Saputo.

Un propos corroboré par Gabriel Gervais dans le communiqué.

« Olivier partage les valeurs de l’organisation et sa nomination s’inscrit dans une perspective à long terme tout en favorisant la stabilité nécessaire aux opérations sportives de l’organisation. »

Gervais se dit « très enthousiaste » à l’idée de voir Renard rejoindre son équipe de direction.

Virage jeunesse

Sous la gouverne de l’homme de 43 ans, le CF Montréal a effectué un virage jeunesse. Depuis son arrivée en 2019, le Bleu-et-noir a adopté la philosophie de « club formateur ». Le club a ainsi priorisé le talent local, tout en le juxtaposant à un certain équilibre au chapitre des arrivées de joueurs internationaux.

Les résultats de cette nouvelle philosophie se font toujours attendre au niveau des exportations de cesdits talents. Les trois dernières années n’ont pas été trop concluantes sur le terrain non plus. L’Impact a raté les séries par quatre points en 2019. Il a ensuite perdu son match de barrage pour y participer en 2020. La saison 2021 a été la plus encourageante : n’eût été une fin de saison décevante, une qualification à la danse de l’automne aurait été dans la poche.

Toutefois, en 2022, le succès sur la pelouse a réellement commencé à prendre forme. Le CF Montréal est l’équipe de la MLS qui compte le plus de joueurs canadiens au sein de son effectif. Et figure présentement au 3e rang du classement de l’Est. Si on se contentait de viser une participation aux séries au début du calendrier 2022, on cible maintenant sans gêne le premier rang de la conférence.

Ismaël Koné, Sunusi Ibrahim, Robert Thorkelsson, Matko Miljevic, Gabriele Corbo, Zachary Brault-Guillard, Alistair Johnston, Lassi Lappalainen, Djordje Mihailovic, Mathieu Choinière et Mason Toye ont tous entre 19 et 23 ans. Ils obtiennent aussi régulièrement des minutes de jeu, certains plus que d’autres.

D’autres jeunes, comme Rida Zouhir et Keesean Ferdinand, cognent à la porte.

« Depuis son arrivée, Olivier a largement contribué à faire évoluer l’équipe », note Joey Saputo.

Il désigne sa « vision », son « leadership » et son « flair » en tant que qualités lui servant à « cibler de nouveaux talents » et « développer les joueurs ».

Avant son arrivée à Montréal, Olivier Renard a occupé les mêmes fonctions chez le club belge KV Mechelen, de 2014 à 2016, puis au Standard de Liège, de 2016 à 2019. Deux clubs avec lesquels il avait évolué en tant que gardien de but dans sa carrière de joueur.

Il avait aussi porté les couleurs de l’Udinese, du Modena FC et du SSC Napoli, en Italie.