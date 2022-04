L’ancien capitaine de l’Impact de Montréal tenait dimanche la cinquième édition de Patrice Bernier et ses amis, un tournoi de soccer intérieur au profit de sa nouvelle fondation éponyme.

Difficile de refuser une invitation à jouer au soccer avec Patrice Bernier. Surtout lorsque c’est pour la bonne cause. Des personnalités publiques de tous les milieux et de tous les réseaux se sont donné rendez-vous pour appuyer la nouvelle Fondation Patrice Bernier.

Nicholas Richard La Presse

Une quarantaine de personnalités divisées en quatre équipes se disputaient la victoire.

Au-delà d’avoir pu attirer plus d’une centaine de partisans au Centre Pierre Charbonneau, Bernier était surtout heureux d’avoir pu convaincre des personnalités de différents réseaux d’avoir pris part à l’évènement. Des employés de La Presse, TVA Sports, RDS, Radio-Canada et du 91,9 Sports ont pris plaisir à rejoindre le célèbre numéro 8 dans sa quête de faire une différence.

« Ça montre que c’est rassembleur, a expliqué Bernier avant de jouer son premier match. Tu as beau être un membre des médias, un animateur ou un artiste, ça prouve que le sport est capable de rassembler tout le monde pour la bonne cause. »

Pour le capitaine

De nombreux anciens coéquipiers de Patrice Bernier faisaient partie des quatre effectifs. Du nombre, il y avait Hassoun Camara, qui a été l’un des joueurs les plus productifs de la journée, mais ça ne reste qu’un détail. L’important, c’était de faire acte de présence.

« L’essentiel est de faire œuvre utile et de venir en aide aux populations plus démunies, c’est une super journée », a précisé l’ancien numéro 6 avant de jouer les finales.

PHOTO NICHOLAS RICHARD, LA PRESSE Hassoun Camara

Pour lui, il était hors de question de rater une opportunité d’appuyer son capitaine.

« Patrice représente beaucoup pour moi, il est un capitaine emblématique, mais surtout mon ami. C’était une évidence pour moi d’être ici. »

Wandrille Lefèvre tient le même discours. L’ancien défenseur était honoré d’être parmi les invités.

« Patrice a une visibilité et un écho dans la communauté depuis de nombreuses années. Oui pour ses performances sur le terrain, mais aussi parce qu’il a toujours été un leader dans la communauté. Il a toujours inspiré les gens et il continue de le faire avec sa fondation. »

Ce qu’il trouve le plus admirable chez Bernier, c’est qu’il ne se sert pas de son statut pour être sous les projecteurs. Il préfère projeter la lumière sur ceux qui la méritent ou qui n’en ont pas suffisamment.

Une autre paire de manches

Parmi les sportifs les plus connus, Laurent Duvernay-Tardif, Marie-Ève Dicaire, Mélodie Daoust et Étienne Boulay étaient notamment présents au Centre Claude Charbonneau.

« Je suis ici pour le divertissement, j’espère que mon équipe ne compte pas sur moi pour la productivité sur le terrain », a lancé Étienne Boulay, en riant, juste après la période d’échauffement, lui qui jouait dans la même équipe que Bernier et Camara.

PHOTO NICHOLAS RICHARD, LA PRESSE Étienne Boulay

« Le sport est à la base très rassembleur, mais je pense qu’on voulait aussi tous le faire pour Patrice, qui organise cet évènement depuis cinq ans. En plus, c’est très familial », a-t-il ajouté.

« J’ai vu jouer Patrice, je l’ai vu évoluer, je sais à quel point il a un impact important dans la communauté. Il fait partie des vrais gentils », a souligné l’ancien porte-couleurs des Alouettes de Montréal.

Pour le plaisir

L’humoriste Jean-Thomas Jobin en est un autre qui était présent davantage pour la Fondation que pour épater la galerie avec ses prouesses sportives.

« Je suis dans le déni face à mes capacités, je préfère ne pas me faire trop d’attente », a-t-il dit à la blague avant de fouler le terrain.

« Maxim [Lapierre] m’a défié du regard, c’est pour ça que je suis ici », a-t-il expliqué au moment où l’ancien joueur du Tricolore et animateur de La poche bleue passait à proximité.

« Plus sérieusement, tous les éléments étaient combinés pour que je vienne jouer. C’est plaisant, c’est pour la bonne cause et tout le monde a l’air content d’être ici », a souligné le gagnant de la première saison de Big Brother Célébrités.

Un travail de longue haleine

Patrice Bernier et son équipe tiennent l’évènement pour la cinquième fois. Ce genre d’organisation demande beaucoup de travail en amont, mais il est heureux de constater que la classique fait une réelle différence dans la vie de plusieurs personnes dans le besoin.

PHOTO NICHOLAS RICHARD, LA PRESSE Une quarantaine de personnalités divisées en quatre équipes se disputaient la victoire.

« J’ai souvent assisté à ce genre de match au hockey et j’avais envie de le transposer au soccer et d’inviter des gens de tous les milieux pour changer un peu l’image du soccer. »

Au cours des années, Bernier a contribué au développement de la Maison d’Haïti, a organisé des ateliers, en plus d’aider la Fondation Bon Départ qui aide les jeunes, entre autres.

Dorénavant, il a sa propre fondation, un souhait qu’il chérissait depuis longtemps.

« Je veux donner de l’espoir aux jeunes, leur faire vivre de belles expériences et leur offrir de beaux moments. On veut pouvoir les aider sur le terrain et les accompagner adéquatement dans leur cheminement. »

Patrice Bernier est un héros pour plusieurs jeunes joueurs de soccer, mais il en est aussi un pour ses amis, qui le lui ont prouvé ce week-end.