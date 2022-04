Avant de rentrer à la maison, le CF Montréal retournera dans un stade hostile

À un peu plus d’une semaine d’une première sortie au stade Saputo, le CF Montréal a encore un match à jouer en terrain hostile. Et lorsque l’on parle de terrain hostile, aucun ne l’est davantage que le château-fort des Red Bulls de New York où s’arrêteront les joueurs montréalais samedi après-midi.