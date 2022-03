(Toronto) Après avoir célébré sa qualification à la Coupe du monde dimanche, l’équipe canadienne de soccer masculin reprend le boulot pour sa dernière rencontre de la phase de la qualification.

Neil Davidson La Presse Canadienne

La formation s’est entraînée sous le soleil au BMO Field, mardi matin, avant de se diriger à l’aéroport pour s’envoler vers Panama City pour le match de mercredi.

Et même si l’équipe a déjà mis la main sur son billet pour le Qatar 2022, il y a plus à obtenir.

« Nous devons bien terminer, a déclaré l’entraîneur-chef de la sélection, John Herdman. C’est le message qu’on a transmis aux joueurs… C’est une partie importante. »

« Nous avons dit que nous venions ici pour nous qualifier. Nous l’avons fait, a-t-il noté. Mais nous avons aussi dit que nous voulions définir un nouveau Canada et ce nouveau Canada se doit de terminer au sommet de la Concacaf… On va s’assurer de permettre aux Canadiens de continuer de célébrer. »

Le Canada (8-1-4, 28 points) entamera la rencontre ultime de qualification avec un coussin de trois points devant les États-Unis et le Mexique (tous deux à 7-2-4, 25 points) et de six points devant le Costa Rica (6-3-4, 22 points). Le Panama, 5e échelon (5-5-3, 18 points), est maintenant hors du portrait du Mondial.

Dans les autres rencontres au programme de la Concacaf, le Salvador est au Mexique, le Honduras est en Jamaïque et les États-Unis seront au Costa Rica.

Les trois meilleures équipes à l’issue du tournoi octogonal représenteront la zone Concacaf au Qatar à la fin de l’année. L’équipe qui terminera quatrième sera soumise à un match de barrage sans lendemain, contre une équipe de la zone Océanie.

L’unifolié, qui occupe le 33e rang mondial, n’a besoin que d’un verdict nul pour s’assurer du premier rang de la Concacaf. Les Canadiens voudront gagner contre le Panama pour grimper au classement et ainsi espérer de percer le top-30 mondial.

Le tirage au sort pour les groupes de la Coupe du monde aura lieu vendredi. Les nations sont réparties en quatre pots selon le classement de la FIFA. Le premier pot mettra en vedette le Qatar, pays hôte, et les sept équipes qualifiées les mieux classées. Ainsi de suite jusqu’au quatrième pot, qui sera composé des qualifiés les moins bien classés ainsi que des deux vainqueurs des barrages intercontinentaux et du vainqueur restant des éliminatoires de l’UEFA (Europe).

L’objectif est de se situer le plus haut possible dans le classement afin de limiter les chances d’affronter des équipes bien classées tôt dans le tournoi.

Après la victoire de 4-0 dimanche contre la Jamaïque qui a confirmé la place du Canada à la Coupe du monde, les Canadiens ont célébré dans le vestiaire avant de se rendre en ville avec leur famille et leurs amis.

La vedette de hip-hop canadienne Drake est d’ailleurs venue féliciter les joueurs.

Les joueurs ont pu profiter d’une journée de repos, lundi. La plupart d’entre eux ont été à la rencontre entre les Raptors de Toronto et les Celtics de Boston, où ils ont été accueillis par une salve d’applaudissements.

Toutefois Herdman n’a pas pris de journée de congé. Son équipe d’entraîneurs et lui ont préparé la formation de départ et les stratégies, lundi, en vue de la rencontre contre le Panama.

L’entraîneur tentait de rester attelé à la tâche, malgré que son téléphone devenait une énorme source de distraction.

« Des textos, des messages sur WhatsApp… Toute la journée, a-t-il lancé. Certains de la part de gens à qui je n’ai pas parlé depuis 30 ans — d’autres qui s’excusaient pour ce qu’ils m’ont dit quand j’ai pris la barre de l’équipe (masculine). C’était un moment particulier. Tu essaies de faire tes tâches, mais les textos c’étaient les uns après les autres. »