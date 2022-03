Gabriel Gervais a été nommé président et chef de la direction du CF Montréal.

Le processus a été long, la décision s’est fait attendre. Mais lundi matin, le CF Montréal a finalement annoncé son choix : Gabriel Gervais est le nouveau président et chef de la direction de l’équipe.

Jean-François Téotonio La Presse

Il succède à Kevin Gilmore, qui avait démissionné en novembre dernier.

Gervais, ancienne vedette de l’Impact, entrera en fonction officiellement le lundi 4 avril. Une conférence de presse en compagnie de Joey Saputo est prévue pour mardi, à 10 h 30.

La nomination de l’ancien défenseur montréalais, jusqu’à récemment associé au bureau montréalais de Deloitte, a été bien reçue dans le milieu du soccer de la métropole.

« Je ne peux pas voir un meilleur profil que ça », a répondu d’emblée Nick de Santis, figure marquante du ballon rond à Montréal, lorsque rejoint au téléphone. Ce dernier a d’ailleurs été son coéquipier ainsi que son entraîneur chez l’Impact.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Nick de Santis

« C’est quelqu’un qui a fait partie du club, en tant que joueur, enchaîne de Santis. Il a toutes ces expériences dans les dernières années au niveau de son travail avec Deloitte.

« Gabe, c’est un gars avec la culture du foot en lui. Il connaît le club. Il parle trois ou quatre différentes langues. C’est une personne très humble, très respectueuse envers tout le monde. »

Nevio Pizzolitto, défenseur de l’Impact de 1995 à 2011, n’y est pas allé avec le dos de la main morte.

« C’est une grosse amélioration par rapport au dernier président, Kevin Gilmore », a-t-il lancé au bout du fil, quelques instants après avoir souligné sa satisfaction de voir la nomination de Gabriel Gervais.

« C’est un Montréalais qui connaît beaucoup de monde ici à Montréal, ajoute Pizzolitto. Sa présence donne beaucoup de confiance envers le club. »

C’est là la plus grande différence avec son prédécesseur, croit-il. Il raconte une anecdote pour le prouver.

« Je travaille des fois avec la MLS pour évaluer des matchs, relate Pizzolitto. Quand Kevin Gilmore passait à côté de moi, il ne me reconnaissait même pas. Ce sont des choses comme ça qui laissent un goût amer dans la bouche. »

« Gabriel, c’est un gars très sage, très respectueux, tout le monde l’aime. C’est un très, très bon gars. »

Même son de cloche de la part d’un autre ancien coéquipier, Patrick Leduc. Le directeur de l’Académie du CF Montréal a noté sur Twitter être « très content de retrouver un ancien coéquipier et un bon ami ».

« Félicitations Gabe, tu es une personne extraordinaire avec de bonnes valeurs, ainsi qu’un excellent coéquipier », a pour sa part commenté Eduardo Sebrango.

« Nous sommes très fiers et enthousiastes de retrouver à nouveau Gabriel au sein de notre organisation, a déclaré Joey Saputo par voie de communiqué. Figure marquante de l’histoire de l’équipe, il mettra à profit son expérience à la fois comme joueur et gestionnaire, ses qualités de leader mobilisateur ainsi que sa grande passion pour le soccer et le CF Montréal. »

« Au cours du processus de sélection, nous avons rencontré plusieurs candidats extrêmement compétents et qualifiés, mais Gabriel s’est démarqué, entre autres, par sa profondeur, ses valeurs, son humilité et son esprit d’équipe, a ajouté le propriétaire. Il contribuera certes à poursuivre le développement de l’organisation et à construire le succès des années à venir. »

Du pain sur la planche

Gabriel Gervais aura beaucoup de travail à abattre dès son entrée en poste.

« Beaucoup de monde s’est détaché du club, estime Nick de Santis. Un de ses plus gros défis, ça va être ça. »

Nevio Pizzolitto abonde dans le même sens.

« Il faut redonner confiance aux partisans, juge-t-il. Si on regarde les dernières années, on voit une baisse de spectateurs et d’intérêt. […] Il faut retrouver un esprit de famille avec ce club. »

Et une des récriminations les plus à l’avant-plan pour bon nombre de partisans, c’est l’abandon de l’ancienne identité de l’équipe.

Nevio Pizzolitto « aimerait bien le voir » retourner à l’Impact. « Mais ça, c’est une décision du haut du club. C’est dommage qu’ils ont perdu le nom. »

Nick de Santis croit même que le fait que Gabriel Gervais a porté le maillot de l’Impact pourrait influencer une éventuelle décision à ce sujet.

« Ce dont tout le monde se demande, incluant moi comme fan, c’est à savoir s’ils vont ramener le nom de l’Impact, indique-t-il. Je pense que c’est sur la table. Je ne sais pas ce que lui pense, mais il a fait partie de l’Impact de Montréal. Déjà là, c’est sûr qu’il y a un attachement par rapport à ça. »

PHOTO ANDRÉ TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Gabriel Gervais (en noir) a défendu les couleurs de l’Impact de 2002 à 2008, avec brio.

Puis il y a l’enjeu des Ultras. Ils ont été bannis de septembre 2021 jusqu’au début de cette saison. Ils disent toutefois ne pas vouloir revenir au stade Saputo tant et aussi longtemps que le nom « Impact » ne sera pas de retour.

« Ils font partie de l’équation, juge de Santis. […] Est-ce qu’il va être capable de les ramener au stade ? On a besoin de tout ça. »

Gervais a défendu les couleurs du club de 2002 à 2008, avec brio. Il a contribué à la conquête du championnat de la première division de la USL en 2004, ainsi que des championnats de la saison régulière en 2005 et 2006. Il faisait aussi partie de l’effectif qui a valu à l’Impact son titre canadien en 2008.

Gabriel Gervais a été choisi défenseur de l’année du club à trois reprises en 2002, 2003 et 2006. Il a aussi remporté le trophée Giuseppe-Saputo en 2004 décerné au joueur le plus utile de l’équipe. Le défenseur a été nommé meilleur joueur à sa position en première division de la USL en 2003, 2004 et 2006.

Gervais, 45 ans, est détenteur d’une maîtrise en ingénierie de l’Université de Syracuse, et il a complété une maîtrise en administration des affaires (MBA) à l’Université McGill. Il a débuté son parcours professionnel chez Saputo Inc. en 2003 et a joint Deloitte en 2009.