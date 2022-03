(Toronto) Y croyez-vous ? Non, mais… y croyez-vous ?

Jean-François Téotonio La Presse

On va écrire les mots pour que leur sens devienne plus concret.

Le Canada s’en va à la Coupe du monde de soccer. Après une attente de 36 ans.

L’unifolié a confirmé sa qualification en l’emportant 4-0 face à la Jamaïque, au BMO Field de Toronto, dimanche. Et il l’a fait devant une foule de 30 000 partisans survoltés et bouillonnants d’énergie, malgré un froid bel et bien canadien.

Il faut le dire : le résultat de ce match était une formalité. Il suffisait de savoir par quelle marque le Canada allait l’emporter. Ce n’est rien à enlever à la Jamaïque. Mais avec le sort des visiteurs déjà scellé en qualifications, et avec un groupe canadien gonflé à bloc, la domination était totale.

Cyle Larin a ouvert la marque à la 13e minute. Jouant la ligne du hors-jeu à la perfection, il n’a eu qu’à attendre la passe parfaite de Stephen Eustáquio dans l’axe. Larin finissait l’action du pied droit, enfilant ainsi son 13e but des qualifications.

PHOTO PATRICK WOODBURY, LE DROIT Cyle Larin a ouvert la marque à la 13e minute.

Le BMO Field tremblait. Et le soleil sortait.

Le Canada continuait d’attaquer, sans jamais laisser de répit aux visiteurs. Ces derniers semblaient être venus à Toronto comme un boxeur montant sur le ring que pour encaisser les coups et son cachet.

Le seul véritable enjeu pour les locaux, c’était leur manque de finition. L’écart aurait pu être encore plus important lors de ce premier engagement.

PHOTO PATRICK WOODBURY, LE DROIT Une foule de 30 000 partisans survoltés et bouillonnants d’énergie assistait au match, malgré un froid bel et bien canadien.

Mais après une superbe chance ratée quelques instants plus tôt, Tajon Buchanan faisait finalement mouche à la 43e minute. Un ballon frappé sur un coup franc qu’il avait lui-même gagné faisait son chemin jusque dans la surface. Il introduisait le cuir dans le filet sur tir à l’embouchure, du pied droit.

La marque commençait finalement à représenter l’allure du match.

On se sent presque mal de qualifier la deuxième mi-temps de sans histoire. Parce qu’elle était, dans les faits, historique.

PHOTO PATRICK WOODBURY, LE DROIT

John Herdman faisait entrer son plus grand leader Atiba Hutchinson, le cœur et l’âme de cette équipe, à la 62e. À 39 ans, et ayant vécu toutes ces années de misère de la sélection canadienne, il allait être sur le terrain pour sa qualification à la Coupe du monde.

Il restait 10 minutes au match, et les fans, bruyants comme tout au long de la rencontre, célébraient. Ils sautaient. Ils dansaient. Ils faisaient le « thunder clap », ce claquement de mains synchronisé. Et, encore, faisaient trembler l’enceinte.

Et ça, c’était avant le but du 3-0 de Junior Hoilett, à la 83e minute. Il obtenait le ballon dans la surface après la deuxième passe issue d’un corner. Et faisait s’éclater la foule, et des feux d’artifice.

Comme pour déposer la cerise sur le sundae, la Jamaïque en marquait un dans son propre but à la 88e. 4-0.

Y croyez-vous, chers lecteurs ?

Le Canada s’en va à la Coupe du monde.