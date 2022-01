Le 17 août dernier, Clément Diop et la direction du CF Montréal avaient convenu de mettre fin à leur association, à la demande du gardien français.

(Miami) L’Inter Miami CF a fait signer un contrat au gardien de but Clément Diop, un ancien de l’Impact/CF Montréal.

La Presse Canadienne

L’équipe en a fait l’annonce par voie de communiqué, mardi matin. L’entente couvre la saison 2022. L’Inter Miami détient une clause optionnelle pour renouveler le contrat en 2023.

Âgé de 28 ans, Diop s’est entraîné avec la formation floridienne à compter de septembre 2021.

Le 17 août dernier, Diop et la direction du CF Montréal avaient convenu de mettre fin à leur association, à la demande du gardien français.

En un peu plus de trois saisons avec l’organisation montréalaise, Diop a participé à 30 matchs en MLS, dont 20 en 2020. Il a totalisé sept blanchissages. Il s’est particulièrement mis en évidence vers la fin de la saison 2019 en aidant l’Impact à remporter le Championnat canadien.

Il avait auparavant porté les couleurs du Galaxy de Los Angeles.

« Clément est un professionnel d’expérience et nous avons pu voir son talent de près puisqu’il s’entraîne avec l’Inter Miami depuis le mois de septembre. Nous sommes heureux de le voir se joindre officiellement à notre équipe et bonifier notre solide groupe de gardiens de buts », a déclaré Chris Henderson, directeur sportif et officier de soccer en chef avec l’Inter Miami CF.