Les crampons se chaussent, les maillots s’enfilent, les ballons se gonflent : c’est cette semaine que s’entame le camp d’entraînement du CF Montréal, au stade olympique.

Jean-François Téotonio La Presse

Le Bleu-blanc-noir a annoncé lundi que trois joueurs de l’Académie avaient été invités à botter le ballon avec l’équipe sénior : l’attaquant Jérémie Omeonga, l’ailier Gabriel Antinoro et le milieu Matteo Schiavoni. Tomas Giraldo, blessé pour l’entièreté de la saison 2021, sera de retour, son contrat ayant été prorogé à 2022.

Le club compte 30 joueurs sous contrats pour débuter sa saison 2022, incluant les nouveaux venus Gabriele Corbo et Alistair Johnston. Ces deux défenseurs s’ajoutent à une brigade défensive regarnie après les départs de Rudy Camacho et d’Aljaž Struna, notamment.

Sur les 18 Canadiens de leur alignement, Wilfried Nancy et son personnel d’entraîneurs pourront s’appuyer sur 15 joueurs québécois. Ils auront aussi le choix de 12 joueurs internationaux représentant 10 nations.

Le SuperDraft de la MLS ayant lieu mardi après-midi, le ou les joueurs sélectionnés pourraient aussi se joindre au groupe en essai. Le CF Montréal repêche aux 11e rangs de la première ronde et de la troisième ronde.

À surveiller

La question des gardiens de but est la principale interrogation en ce début de camp d’entraînement.

Le retour en prêt de Sebastian Breza, bien que bienvenu après ses belles performances en fin de saison 2021, fait en sorte qu’une bataille à trois se dessine devant le filet. Selon toute vraisemblance, le poste de no 1 sera disputé entre Breza et James Pantemis.

Mais le jeune Jonathan Sirois, gardien par excellence dans la Canadian Premier League (CPL) en 2021, aurait certainement voulu faire ses preuves avec le grand club en 2022. Le CF Montréal ne souhaite pas non plus freiner le développement du gardien québécois en le faisant poireauter au poste de no 3. Une décision devra être prise dans son cas.

PHOTO ROBERT REYES ONG, FOURNIE PAR LA CPL Jonathan Sirois

En défense, l’arrivée d’Alistair Johnston à droite dame le pion à Zachary Brault-Guillard au sein du XI partant. Brault-Guillard avait entamé sept des huit derniers matchs de la saison 2021, toutes compétitions confondues. Si Johnston lui est à première vue supérieure à droite, la balle est dans le camp du Franco-Canadien pour avoir la confiance de Wilfried Nancy.

Au milieu, on a bien hâte de voir ce que le jeune Sean Rea a dans le ventre. Le jeune montréalais de 19 ans a bien paru en prêt avec le Valour FC en CPL l’an dernier. En l’absence de Djordje Mihailovic, parti au camp des États-Unis jusqu’au 21 janvier, pourra-t-il forcer la main de son entraîneur à Montréal ?

Ce sera aussi l’occasion de voir à l’œuvre le plus jeune partant de l’histoire du club, Rida Zouhir. À 17 ans et 339 jours, le milieu central avait été titulaire face au Forge FC, en demi-finale du Championnat canadien en 2021. Mais il a peu joué la saison dernière, sinon.

Et finalement, la question qui hante les partisans du CF Montréal depuis les premiers instants de la dernière saison : l’attaquant Björn Johnsen réussira-t-il à s’imposer à la hauteur des attentes placées envers lui ? L’international norvégien n’avait marqué que deux maigres buts, lors du seul et même match, en mai dernier.

PHOTO GRAHAM HUGHES, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Bjorn Johnsen a été limité à deux buts la saison dernière.

Comme Johnsen a eu du succès partout où il est passé dans sa carrière, le CF Montréal a encore l’espoir de le voir rebondir. Il devrait en outre bénéficier d’une préparation complète en vue de la saison, ce qui n’avait pas été le cas à son arrivée en 2021.

Cette première portion du camp d’entraînement à Montréal se déroulera du 12 au 27 janvier. L’équipe poursuivra ensuite sa préparation à Orlando jusqu’au 3 février, puis à Fort Lauderdale jusqu’au 13 février.

Son tout premier match de la saison sera le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF face à Santos Laguna, le 15 février. Le match retour aura lieu au stade olympique le 22 février.