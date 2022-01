Le Toronto FC vient d’accomplir un des coups les plus fumants de l’histoire de la MLS. Lorenzo Insigne, vedette italienne et internationale, s’est entendu avec les Reds pour un contrat de quatre ans. Il rejoindra le club en juillet.

Jean-François Téotonio La Presse

Ce transfert était un secret de polichinelle depuis des semaines, mais sa confirmation n’en reste pas moins spectaculaire.

D’un seul coup, le nouveau joueur désigné de Toronto devient le visage de la MLS.

Pour l’arracher à l’Italie et aux plus grandes compétitions européennes, les propriétaires du TFC ont dû délier les cordons de la bourse. Et pas à peu près.

Selon The Athletic, Insigne empochera 15 millions par année, de loin le plus gros salaire de l’histoire du circuit Garber. En comparaison, Zlatan Ibrahimovic faisait 7,2 millions par année. N’oublions pas que Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) est une des organisations sportives les plus riches en Amérique du Nord.

Mais contrairement à Zlatan, Wayne Rooney, David Beckham, Didier Drogba ou les autres grandes vedettes qui ont foulé les terrains de la MLS, Lorenzo Insigne est encore dans la fleur de l’âge. À 30 ans, il joue au plus haut niveau du soccer italien. Il a remporté l’Euro avec l’Italie en juillet, jouant 84 minutes en finale et marquant 2 buts dans le tournoi.

PHOTO STUART FRANKLIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

L’ailier gauche est non seulement un rouage important de Naples, en Serie A : il en est le capitaine. Il a été titularisé lors de 15 des 17 matchs de son équipe cette saison. Le club n’est qu’à six points de la tête.

« Je suis excité par cette nouvelle aventure, a déclaré l’international italien dans une vidéo publiée par son prochain club. […] On se voit en juillet ! »

« C’est un jour historique pour le club, s’est quant à lui réjoui le président du Toronto FC Bill Manning, par voie de communiqué. Lorenzo est un attaquant de classe mondiale dans la fleur de l’âge. Il a été champion d’Europe avec l’Italie et a disputé les plus grands évènements en club, avec Naples. »

Lorenzo a le talent pour changer le cours des matchs. Il joue avec joie et passion. Nos partisans et supporters vont adorer le voir jouer en tant que membre de notre équipe. Bill Manning, président du Toronto FC, dans un communiqué

Lorenzo Insigne a fait ses débuts professionnels avec Naples en 2009 à 19 ans, et y a passé la majeure partie de sa carrière. L’attaquant y a marqué 114 buts et enregistré 91 passes décisives en 416 matchs.

Il a aussi disputé 53 matchs avec l’Italie depuis ses débuts internationaux en 2012, enfilant 10 réalisations.

Le Toronto FC devra toutefois lui faire de la place dans son alignement, puisque le club ne peut avoir plus de trois contrats de joueurs désignés. L’arrivée d’Insigne pourrait donc sonner le glas de Jozy Altidore dans la métropole canadienne. Des rumeurs à cet effet ont déjà fait surface.

Le départ d’Altidore serait au moins une bonne nouvelle pour le CF Montréal, lui qui semblait avoir le numéro du plus grand rival de Toronto.