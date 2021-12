Soccer

Lionel Messi remporte son septième Ballon d’or

(Paris) Quel règne impérial ! Sans partage, Lionel Messi a remporté le Ballon d’or 2021, le septième pour l’Argentin et le premier de l’histoire du Paris SG, s’isolant un peu plus au firmament du football après avoir devancé lundi Robert Lewandowski et Jorginho.