Tentative de chantage

Karim Benzema écope d’une peine suspendue d’un an

(Versailles) L’attaquant de la France et du Real Madrid Karim Benzema a écopé d’une peine d’emprisonnement suspendue d’un an et d’une amende de 75 000 euros (environ 107 000 $ CAN), conclusion d’une histoire de vidéo pornographique qui a secoué le soccer français.