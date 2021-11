Tout indique qu’on ne reverra pas Rudy Camacho sous les couleurs bleu, blanc et noir la saison prochaine.

Jean-François Téotonio La Presse

Le Français, véritable pilier de la défensive montréalaise cette saison, a refusé le contrat offert par Olivier Renard il y a quelques mois. C’est ce que le directeur sportif du CF Montréal a déclaré mardi, dans le cadre du bilan de l’équipe.

« On lui a fait une proposition il y a plusieurs mois, mais elle a été refusée, a énoncé Renard. On accepte ça tout à fait. Je lui souhaite de trouver un contrat qu’il a envie de signer. »

Si la possibilité est toujours là que Camacho revienne sur sa décision et signe le contrat proposé plus tôt cette année, Olivier Renard ne s’attend pas à le revoir l’an prochain.

« Il ne faut jamais dire jamais, mais ce n’est pas prévu pour l’instant », a-t-il laissé filer.

Le Français a remporté mardi le titre de joueur défensif de l’année chez le CF Montréal. Il a disputé 31 matchs en tant que titulaire, marquant trois buts en 2746 minutes de jeu. Il disputait sa quatrième saison avec le Bleu-blanc-noir.

« Il a fait une très bonne saison, a encore dit Renard. Encore ce matin dans mon bureau, je l’ai remercié pour différentes raisons, notamment le fait de donner son 100 % jusqu’aux dernières minutes du dernier match de coupe. Il y a d’autres joueurs la saison dernière qui ont préféré ne pas terminer l’aventure en Ligue des champions. »

« Rudy a non seulement tout donné, mais il a même appuyé sur le champignon pour pousser l’équipe à avoir le trophée. Je l’ai remercié pour ça. »

Camacho n’est pas le seul joueur dont une décision quant à son contrat devra être rendue dans les prochaines semaines. Zachary Brault-Guillard, Mathieu Choinière et Joel Waterman, notamment, ont tous des pactes qui viennent à échéance le 31 décembre prochain : leurs années d’option n’ont pas encore été activées.

PHOTO VINCENT CARCHIETTA, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Mathieu Choinière

« On a pris des décisions sur pratiquement tout le monde et il nous reste quelques jours pour officialiser nos décisions, a révélé le directeur sportif. On a le temps jusqu’au 30 [novembre] de la communiquer. »

Gabriele Corbo en renfort

Aljaž Struna est un autre défenseur qui pourrait avoir joué ses dernières minutes avec le CF Montréal.

« Il est apte à jouer depuis un certain nombre de jours et de semaines, a commenté Olivier Renard. Le coaching staff a fait des choix. Il y avait la progression de certains joueurs qui méritaient de continuer à jouer. […] Pour l’année prochaine, il a une option. Il va attendre le 30 de savoir ce qu’on va faire. »

Il devient donc évident que la charnière défensive montréalaise devra être repensée en vue du calendrier 2022. Olivier Renard en est bien conscient.

« Le répertoire défensif sera renforcé, a révélé le Belge. Je peux déjà vous dire qu’il y aura bientôt une communication de l’arrivée officielle de Gabriele Corbo. […] Il était déjà ici depuis plusieurs semaines. »

Gabriele Corbo est un défenseur central italien de 21 ans, sous contrat avec le FC Bologne, club affilié au CF Montréal en Italie.

Parlant de Bologne : il a été annoncé lors de ce bilan du club montréalais que Djordje Mihailovic, Ismaël Koné et Rida Zouhir iraient s’entraîner en Italie dans l’entre-saison. Olivier Renard a voulu le mentionner tout de suite « avant que ça parte dans tous les sens ».

PHOTO MITCHELL LEFF, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Djordje Mihailovic a connu sa meilleure saison en carrière en MLS en récoltant 16 mentions d’aide en 2021.

« Je vous rassure tout de suite, [Djordje] n’est pas vendu à Bologne, a-t-il précisé. […] Les joueurs sont très contents d’y aller. Ça fait partie de ce qu’on veut faire : un échange d’idées et de la progression sportive. »

S’il est encore en discussion avec le club italien au sujet du gardien Sebastian Breza, qui est présentement en prêt au CF Montréal, Renard dit avoir une entente avec Lassi Lappalainen pour qu’il « continue l’aventure » à Montréal.